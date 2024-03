Kate Middleton si rivede (dopo 3 mesi). La prima foto dall'intervento all'addome: la principessa in macchina con la madre Carole

Si rivede Kate Middleton. La principessa del Galles è stata vista lunedì per la prima volta da quando ha cominciato la fase di convalescenza nell'Adelaide Cottage a Windsor dopo il delicato intervento chirurgico all'addome dello scorso gennaio. Nelle foto pubblicate in esclusiva da "Chi" nel numero in edicola da mercoledì 6 marzo, la principessa del Galles è a bordo di un'auto guidata dalla madre Carole nei dintorni del castello di Windsor, dove sta trascorrendo la sua convalescenza. Sebbene affaticata, Kate sembra in via di ripresa ed è probabile che nei prossimi giorni si faccia vedere in pubblico per rassicurare così gli inglesi. La principessa, che indossava un paio di occhiali da sole, ha mostrato un sorriso. In questi giorni la Royal Family ha dovuto smentire teorie che circolavano sulle sue condizioni di salute, visto che Kate non si mostrava in pubblico dal giorno di Natale.

Il ritorno agli impegni ufficiali dopo Pasqua

Kensington Palace ha chiarito che la principessa di Galles tornerà agli impegni ufficiali probabilmente dopo Pasqua.

Kate ha trascorso tredici giorni alla London Clinic a gennaio. Poi è tornata all'Adelaide Cottage a Windsor per ritrovare William e i figli. Fino alle foto di oggi, in macchina con la mamma. Tantissimi i tweet degli inglesi entusiasti di rivedere l'amatissima principessa. La preoccupazione per Kate, da oggi, a Londra è solo un ricordo.