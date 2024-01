Kate Middleton torna a casa nell'Adelaide cottage: la convalescenza (di tre mesi), la camera con i delfini dorati e il lavoro in smartworking

Kate Middleton ha lasciato la London Clinic dopo quasi due settimane di ricovero. La principessa del Galles ha subito un intervento chirurgico addominale. Un portavoce di Kensington Palace ha dichiarato: «La principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare il suo recupero. Sta facendo buoni progressi». L'esatta natura dell'intervento non è stata (ancora) rivelata, ma la principessa avrà bisogno di tre mesi di recupero.

La degenza all'Adelaide Cottage

Kate si trova finalmente a casa, l'Adelaide Cottage a Windsor. Con lei il principe William e i loro tre figli. I principi del Galles si sono trasferiti nella proprietà nell'estate del 2022 dopo aver lasciato la casa reale precedente, nel cuore di Londra. L'Adelaide Cottage è immerso e nel cuore della tenuta di Windsor, estremamente vicino al Castello di Windsor. I principi potranno così salutare di persona re Carlo (quando si trova a Windsor), con relativa facilità. La villa è vicino alla scuola del principe George, della principessa Charlotte e del principe Louis, ovvero Lambrook. L'Adelaide Cottage è stato sottoposto a importanti lavori di ristrutturazione nel 2015 e si dice che questo sia il motivo per cui William e Kate abbiano potuto personalizzare la proprietà anche in tempi brevi, dopo aver deciso di lasciarsi alle spalle la vita londinese.

La camera da letto con i delfini dorati

Adelaide Cottage è una casa con quattro camere da letto e va benissimo per i duchi che non hanno personale da fare dormire in casa.

Sono stati irremovibili sul fatto che non volevano nulla di appariscente né qualcosa che necessitasse di una ristrutturazione o di una sicurezza aggiuntiva per non essere di peso ai contribuenti. La proprietà è composta oltre che dalla dimora principale anche da una depandence. Punta di diamante della casa è uno spettacolare camino in marmo in stile egiziano. Per non parlare della camera da letto dei principi: secondo i più informati è una vera opera d'arte. Sarebbe dotata di un soffitto a volta con delfini dorati e speciali decorazioni in corda realizzate con materiale proveniente dal Royal Yacht George. Secondo MailOnline, la proprietà è anche immersa nella privacy grazie ai suoi sette ingressi e uscite.

Lo smartworking



Gli assistenti insistono che la principessa non sarà più visibile nei prossimi mesi, ma è probabile che lavorerà in smartworking da casa sui suoi progetti. Recentemente ha lanciato una campagna per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dei primi cinque anni di vita di un bambino, chiamata Shaping Us. "La sua passione per i primi anni è chiara, ci sarà un enorme seguito di quella campagna e lei sarà ansiosa di continuare quella conversazione con la nazione il prima possibile", ha detto un assistente al Times.



La storia di Adelaide Cottage

Adelaide Cottage è stato costruito nel 1831 dall'architetto Jeffry Wyatville per la moglie di re Guglielmo IV, la regina Adelaide di Sassonia-Meiningen, con le sue facciate chiare, è immerso nel cuore del parco reale privato di 655 acri, mentre la Lodge è una costruzione in mattoni rossi con imponenti camini. E' stata la dimora preferita della Regina Vittoria, che amava fare colazione sotto al portico, ma il cottage è passato alla storia per essere stato teatro della relazione peccaminosa della Principessa Margaret, sorella di Elisabetta II, con l'ex colonnello britannico Peter Townsend, a cui era stato concesso di vivere nel cottage in qualità di revisore dei conti della Regina Madre. Townsend, divorziato con due figli a carico e di sedici anni più anziano della contessa di Snowdon ebbe la “sfacciataggine” (era il 1955) di chiedere la sua mano. Ma dopo lo stupore generale, lo scandalo e il parere negativo del consiglio dei ministri britannico Margaret decise di mettere da parte i sentimenti e di seguire il suo ruolo di pubblica servitrice dell'Inghilterra.