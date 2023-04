Klaus Teuber muore «dopo una breve malattia». Addio al creatore del gioco da tavolo "I coloni di Catan"

Il designer di giochi da tavolo Klaus Teuber, creatore di The Settlers of Catan, è morto il 1 aprile dopo "una breve e grave malattia". Aveva 70 anni. La famiglia di Teuber ha confermato la morte in un comunicato stampa sul sito Web della sua azienda.

Addio all’avvocato Giuliano Grossi, aveva 77 anni

La carriera

Ampiamente considerato uno dei giochi da tavolo moderni più influenti, The Settlers of Catan - in seguito ribattezzato Catan - è stato pubblicato per la prima volta in Germania nel 1995. Nello stesso anno ha vinto lo Spiel des Jahres , uno dei premi più prestigiosi dei giochi da tavolo. Ispirato ai racconti dell'esplorazione vichinga, l'esperienza non violenta riunisce i giocatori su un'isola remota, dove devono usare la comunicazione, la negoziazione e un po' di bluff per andare avanti. Una simulazione economica nel suo cuore, Catan e le sue risorse iconiche, come il legno e le pecore, hanno contribuito a costruire un ponte nell'hobby del gioco da tavolo per innumerevoli giocatori in tutto il mondo. Più di 40 milioni di copie sono state vendute in più di 40 lingue,secondo il suo editore .

It is with profound sadness that we at CATAN Studio acknowledge the passing of Klaus Teuber, legendary game designer and creator of the beloved board game CATAN. Our hearts go out to Klaus' family during this incredibly difficult time. pic.twitter.com/gPPIVtleHJ — CATAN - Official (@settlersofcatan) April 4, 2023

Il libro di memorie

Teuber è rimasto vicino alla sua creazione per tutta la sua vita, eseguendo personalmente il lavoro di progettazione su molte delle oltre 50 espansioni di Catan. Ciò include Catan 3D, con tessere e gettoni elaborati che ha scolpito a mano. Il suo libro di memorie, My Journey to Catan, è stato pubblicato nel 2021.

"Piangiamo la scomparsa di Klaus Teuber", ha detto il sito web ufficiale di Catan. "La famiglia Teuber chiede rispettosamente la possibilità di salutare la persona amata in privato e di avere lo spazio di cui ha bisogno per elaborare il lutto".