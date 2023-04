L'addio a Cecere, l'ex portiere stroncato da un infarto a 51 anni

Si svolgeranno alle 17, nella chiesa di San Sisto II di Nocelleto di Carinola, in provincia di Caserta, i funerali di Domenico Cecere, ex portiere, tra i numerosi club di cui ha indossato le casacche, di Napoli (è stato il terzo in serie A nella stagione 1991-92), Avellino e Messina.

Cecere è stato stroncato da un infarto mentre si trovava a casa dei genitori, a Carinola, sua città d'origine. L'ex portiere aveva 51 anni.