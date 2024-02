Due lauree ma non trovava lavoro, la gioia della tiktoker dopo il video in lacrime: «Ce l'ho fatta, dopo l'umiliazione mi hanno assunta»

Ce l'ha fatta. La tiktoker che si era sfogata perché non riusciva a trovare lavoro è stata assunta come social media menager. Il suo video in cui si lamentava, ha dato i suoi frutti e ora, Lohanny Santos, è ritornata a parlarne in un'altra clip su TikTok.

Ora la ragazza lavora part-time come consulente per i social media per il regista Adam Faze, che ha avviato un progetto per la realizzazione di programmi televisivi per TikTok. «È stato incredibile. Sento di avere così tanta libertà creativa adesso», ha detto Lohanny Santos al New York Post.

Il nuovo lavoro permetterà alla giovane di apparire anche davanti alla telecamera, e non solo dietro.

L'influencer, laureata in recitazione e comunicazione, ha proposto un nuovo programma basato sul suo disperato viaggio alla ricerca di un lavoro.

Su TikTok il suo volto segnato dalle lacrime era stato visto 25 milioni di volte. Simbolo del precariato e della difficoltà dei giovani nel trovare lavoro, aveva raccontato con le parole rotte dai singhiozzi la sua avventura alla ricerca disperata di un lavoro.

La ragazza, con due lauree e che parla tre lingue, aveva dichiarato: «Questa è l’umiliazione più grande che abbia mai provato in vita mia, tenere in mano i curriculum per andare fisicamente nei posti e chiedere se hanno bisogno di assumere qualcuno». «Mi sento in imbarazzo - aveva aggiunto la giovane - perché sto facendo domanda per posti con salario minimo e mi dicono che non hanno bisogno di nessuno».

Lohanny Santos aveva detto che non si sarebbe mai aspettata di trovarsi in questa situazione, visto che ha due lauree e parla tre lingue: «È uno schifo. Se devo essere onesta, voglio solo diventare una TikToker».

Spiegando la sua delicata situazione, la giovane donna non era riuscita a trattenere le lacrime: «Non posso continuare a delirare, ho davvero bisogno di soldi, quindi continuerò a cercare».

La sua avventura si è conclusa con un lieto fine. Nei suoi video più recenti, la giovane è estremamente entusiasta del nuovo impiego nel quale porterà la sua creatività e la sua conoscenza dei social.