«Lavoro in Cina e guadagno 3.000 euro al mese: ecco i prezzi per affitto, trasporti e il mio cane. Risparmio mezzo stipendio»

In un mondo sempre più globalizzato, la questione relativa al costo della vita in diversi paesi assume una rilevanza particolare, specialmente per chi considera l'idea di trasferirsi all'estero in cerca di lavoro. Grazie alle piattaforme social, è diventato sempre più semplice venire a conoscenza di informazioni dettagliate su quanto accade negli altri Paesi e fare un confronto con il proprio, ed è proprio per questo che è diventato virale su TikTok l'account di una ragazza che ha scelto la Cina per vivere e lavorare.

Claudia, una giovane spagnola che corrisponde all'account @clauperezgi, ha aperto una finestra sulle sue spese quotidiane in Cina, offrendo un confronto diretto con la vita in Spagna che ha suscitato grande interesse online.

La sua esperienza in Cina rivela che, con un affitto mensile di 3.800 yuan (circa 400 euro), sommato ai costi per servizi base come acqua ed elettricità, il totale delle spese mensili per la casa si aggira tra i 4.000 e i 4.200 yuan (circa 545 euro). Un aspetto distintivo del suo stile di vita è la scelta di non cucinare, affidandosi completamente al takeaway, una pratica comoda ed economicamente accessibile in Cina, che la porta a spendere circa 60 yuan (circa 7,70 euro) al giorno per l'alimentazione.

Il trasporto rappresenta un altro segmento importante del suo budget, con costi che non superano mai i 10 yuan (1,30 euro) per le destinazioni più lontane, evidenziando l'efficienza e l'accessibilità del sistema di trasporto pubblico cinese. Tuttavia, l'utilizzo frequente di Didi, un servizio di trasporto privato simile a Uber, specialmente dopo le uscite notturne, incrementa le sue spese mensili.

Oltre a queste voci principali, la ragazza include nel suo budget mensile anche le spese per l'alloggio e l'alimentazione del suo animale domestico, un cagnolino, offrendo così una panoramica completa delle sue necessità quotidiane e di come queste influenzano il suo bilancio. A fine mese, il totale delle sue spese si attesta intorno agli 11.400 yuan (1.450 euro), a fronte di uno stipendio per il suo lavoro da traduttrice che dichiara essere quasi il doppio di quella cifra. Nella spesa, Claudia non aggiunge i costi delle uscite insieme agli amici o per i ristoranti, ma solo quelle di prima necessità.

Il video ha riscosso un enorme successo su TikTok, raggiungendo più di 2,7 milioni di visualizzazioni e scatenando un vivace dibattito nei commenti. Alcuni utenti sottolineano come il costo della vita da lei descritto sembri elevato per gli standard cinesi, mentre altri mettono in evidenza come, al contrario, sembri piuttosto economico rispetto alla Spagna. «Quell'affito in Spagna costa un rene», «Mi risulta che lì chiunque guadagni i suoi 2.000 euro senza troppe complicazioni», «dovrò trasferirmi in Cina», sono state alcune delle reazioni più apprezzate dagli utenti.