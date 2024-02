Passeggera terrorizzata in aereo, l'assistente si siede al suo fianco e le tiene la mano per tutto il volo. La foto diventa virale: «Quanta gentilezza»

Ogni giorno siamo bombardati da notizie provenienti da tutto il mondo che descrivono guerra, sofferenza, aggressività e miseria, persone che si schierano contro altre persone per le motivazioni più diverse, migliaia di ragioni confuse e spesso, a voler essere onesti, di poco conto. In mezzo a un inferno popolato da violenti demoni diventa difficile ricordare quanto l'essere umano possa essere altro che non sia il carnefice e tornare a scorgere in lui la bontà, a notare una mano tesa in un gesto d'aiuto e supporto.

Uno di questi gesti, per fortuna, è stato notato: un assistente di volo della compagnia Delta ha notato la paura di una passeggera e si è seduto a terra, in aereo, accanto al sedile di lei, per rassicurarla e cercare di mitigare il suo stato d'animo.

Un'altra passeggera ha scattato una foto e ha deciso di condividere questo momento sui social, sottolineando quanto sia importante apprezzare la gentilezza anziché tenerla nascosta.

Qualcuno crede che la paura di volare sia quasi un capriccio che può essere soffocato con un generico «respira e stai calmo». Eppure, non è affatto così e per molti il terrore è tale da non permettere neppure di mettere piede su un aereo, costringendo a scegliere itinerari alternativi e spesso più problematici o costosi.

Una passeggera, non identificata, ha fatto presente il suo nervosismo alla prospettiva del volo, secondo quanto racconta Molly Simonson Lee, seduta sul sedile dietro, la donna che ha assistito alla commovente scena e ha deciso di condividerla sui social.

A quel punto, l'assistente di volo, Floyd Dean-Shannon, si è avvicinato e ha dedicato il proprio tempo e la sua completa attenzione alla passeggera spaventata. Molly ha raccontato a Upworthy che «la donna era molto nervosa ancor prima del decollo e sobbalzava a ogni suono, lui l'ha notato e ha iniziato a spiegarle ogni suono con un tono estremamente calmo e caldo».

Le spiegazioni hanno aiutato, ma a metà del volo la passeggera aveva difficoltà a ricacciare indietro le lacrime. A quel punto, Floyd si è seduto a terra, accanto al sedile della donna, e le ha preso la mano, confortandola per il resto del volo. Molly ha fatto presente che queste sono esattamente le persone a cui dovrebbe essere stato un aumento.