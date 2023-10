Luna va a lavorare in Svizzera per un'impresa di pulizie: «Per comprare la PlayStation5 bastano due giorni di stipendio»

Le storie di chi lascia il proprio paese per andare a lavorare all'estero riscuotono sempre grande interesse, soprattutto sui social network. È in particolare su TikTok che i contenuti di questo tipo non faticano a diventare virali, e ne è una prova il caso di Luna, una ragazza che si è trasferita in Svizzera e al momento lavora in una impresa di pulizie. Negli ultimi giorni uno dei suoi video ha ottenuto milioni di visualizzazioni perché ha svelato agli utenti quanto guadagna e quanti giorni di stipendio le occorrono per comprare oggetti del desiderio come la Playstation 5 o l'iPhone15.

Luna, una ragazza spagnola che si è trasferita in Svizzera per lavoro, condivide i suoi racconti sulla vita nel paese d'adozione sull'account TikTok @lunamm22.

Uno degli ultimi contenuti ha suscitato particolare attenzione: la giovane ha rivelato quanto tempo ha dovuto lavaorare per comprare una PlayStation5 da regalare al suo fidanzato. «Per chi non mi conosce, sono Luna, una spagnola che vive in Svizzera e attualmente lavoro in un'impresa di pulizie e guadagno 22 franchi l'ora (poco più di 22 euro)», esordisce la giovane, aggiungendo che «recentemente è stato il compleanno del mio ragazzo e gli ho regalato la Play 5, ho dovuto lavorare due giorni per comprarla». Ma non solo, la giovane assicura anche che se volesse comprare l'iPhone 15 dovrebbe lavorare cinque giorni, mentre per andare in vacanza in Spagna le basterebbe lavorare solo un giorno per poter acquistare i voli.

Una serie di dati che non hanno tardato a diventare virali, accumulando quasi 4 milioni di visualizzazioni, più di 371.000 mi piace e commenti di ogni genere, la maggior parte dei quali da parte di utenti che pensano di trasferirsi in Svizzera. «Bisogna anche tenere conto che lì la vita è più cara», «Ma vediamo. Mi chiedo: tenore di vita in campagna? Quanto costa affittare un appartamento con due camere da letto in Svizzera, ad esempio», «In Spagna devo lavorare 8 giorni per comprare un pacchetto di Doritos», «Questi calcoli dovrebbero essere fatti a partire da quanti soldi restano al mese al netto delle spese essenziali (alloggio, elettricità, acqua, tasse) per adeguare i prezzi svizzeri».