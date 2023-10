Case, Napoli nella top 10 delle più care d’Italia: 2.770 euro al metro quadro

Il mercato immobiliare campano presenta una generalizzata stabilizzazione dei prezzi nel terzo trimestre del 2023, che vale sia per il comparto compravendite che per le locazioni. In particolare, i prezzi di vendita continuano una fase stagnante che dura da 12 mesi, chiudendo il trimestre a +0,2%. Discorso simile per gli affitti, che fanno registrare il +0,3% nello stesso periodo. Diversamente dai prezzi di vendita, però, i canoni arrivavano da un anno di crescita (+2,4%). Queste le principali evidenze tratte dall’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale campano ad opera di Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, specializzata in analisi di mercato e data intelligence.

Comprare casa in Campania costa, oggi, 1.959 euro al metro quadro di media, mentre per affittarla servono 9,6 euro/mq.

Le principali evidenze di mercato

Guardando ai principali indicatori di mercato, si osserva un decumulo degli appartamenti offerti in vendita, pari al -9,3% nel trimestre.

Si assottiglia anche l’offerta di immobili in locazione, -8% nel trimestre, a un ritmo meno marcato rispetto al -18% annuale. L’interesse per l’affitto, però, non scema: la domanda cresce del 24% negli ultimi tre mesi.

I principali trend di vendita in regione

Napoli si conferma la città più cara in regione, con 2.771 euro al metro quadro di prezzo medio. Questo dato risulta in seguito all’aumento dell’1,6% nell’ultimo trimestre, e colloca il capoluogo campano al nono posto tra le città più care d’Italia. Non troppo distante, con lo stesso incremento percentuale nel trimestre, troviamo la città di Salerno, a 2.666 euro/mq di media. Queste due città, alla pari con Avellino, sono quelle che crescono di più nel terzo trimestre. Tra i pochi segni meno nell’andamento dei prezzi spicca il territorio di Benevento, con la provincia che registra una contrazione dell’1,9% e la città dell’1,2%.

Lo stock di immobili in vendita si riduce in quasi tutti i territori campani, in accordo con il trend regionale. Spiccano i dati delle città di Caserta (-18,8%) e Napoli (-15,5%). Tra le poche eccezioni si segnalano le province di Benevento (+3,3%) e di Salerno (+0,7%).

Guardando alla domanda, sono diversi i territori a scostarsi dall’andamento medio regionale, con la provincia di Benevento che vede un incremento dei suoi livelli oltre il 30% nel trimestre, e la città di Salerno vicina al +20%. In città a Napoli, invece, si contrae di quasi cinque punti.

I principali trend delle locazioni in regione

Napoli si conferma la città più cara in regione anche per gli affitti, con un canone medio di 13 euro al metro quadro, +0,8% nel trimestre. Questo passo è decisamente più lento rispetto ai rincari visti negli ultimi dodici mesi, pari al +6,8%. La città che cresce di più nel trimestre, invece, è quella di Avellino. Quasi tutti i territori vedono gli affitti in aumento, con l’eccezione della provincia di Avellino, dove questi cedono il 4,7%.

Si osservano riduzioni importanti degli immobili offerti in locazione, con le città di Napoli e di Salerno che, assieme alla provincia di Avellino, vedono una contrazione vicina ai 15 punti percentuali nel trimestre. Discorso diverso per altri territori, tra cui spicca proprio la città di Avellino, con un aumento dello stock vicino ai 10 punti percentuali nello stesso periodo.

Discorso molto omogeneo per la domanda, che si allinea quasi perfettamente al trend regionale. Spiccano i dati in città di Napoli e Salerno, dove questa vede un incremento oltre il 40% nel trimestre. L’unico decremento si osserva, invece, nella provincia di Avellino (-2,3%).