Napoli, parte il progetto per la disoccupazione femminile e giovanile

Approda a Napoli il progetto europeo Chess-Change Hubs for Ecosystemic Social Solutions. Il progetto, finanziato dal programma Horizon EIE 2022, coinvolge sette soggetti operanti in altrettanti Paesi europei (Italia, Grecia, Lituania, Slovenia, Germania e Regno Unito) per affrontare grandi sfide sociali ricorrendo a esperienze riuscite e strumenti che hanno radici nel mondo dell'innovazione sociale.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 29 settembre, alle ore 10, nella sede della cooperativa Project Ahead (via Sapienza, 18 – Napoli), partner per l’Italia

del progetto Ue. Nello specifico, ogni “antenna” del progetto Chess sceglie una sfida per il proprio Paese.

«Obiettivo del progetto – sottolinea Marco Traversi, presidente di Project Ahead - è individuare soluzioni innovative a problemi consolidati, che sembrano irrisolvibili perché vengono affrontati sempre con gli stessi strumenti, con approcci e modelli che si sono già dimostrati fallimentari. E' come se volessimo curare un infarto con un antibiotico» conclude Traversi.

Il workshop campano ha una tabella di marcia già definita, grazie alla quale verranno individuati i risultati che saranno poi socializzati il 10 e l’11 ottobre con una delegazione di partner internazionali. I quattro workshop del tour meridionale, quindi, saranno realizzati in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, con tavoli collaborativi (che applicano strumenti di approfondimento ricavati dalle buone prassi dell'innovazione sociale) a cui hanno già dato adesione più di 30 stakeholder istituzionali e rappresentanti del Terzo settore, del mondo produttivo, accademico e dell’innovazione sociale.

Obiettivo finale del Progetto Chess, che si svilupperà in parallelo nei 7 Paesi coinvolti, è la definizione di una strategia di miglioramento per le sfide sul campo, oltre a testare le prassi di innovazione sociale prescelte.