Vince alla lotteria e spende 50 milioni: «Con il divorzio la moglie si è presa tutto ed è morto solo»

Cosa faresti se vincessi alla lotteria? Una domanda che tutti si sono fatti almeno una volta. Probabilmente anche Colin Weir, che la lotteria l'ha vinta davvero, e che ha provato a esaudire tutti i desideri avuti nella sua vita. Così tanti, da spendere 50 milioni in appena otto anni, per una media di 131mila dollari a settimana. Quando è morto, nel 2019, era riuscito a spendere quasi tutto quello che aveva, 257,6 milioni, secondo alcuni documenti che sono stati resi noti solo di recente.

Weir, un ex cameraman sposato con un'infermiera, ha acquistato una quota della sua squadra del cuore, il Partick Thistle Football Club di Glasgow, ma ha anche sborsato un sacco di soldi per una Bentley Arnage vintage, un Suv Jaguar F-Pace e una Mercedes-Benz Classe E Estate, secondo The Independent. Ha comprato una casa da 6 milioni e ne ha spesi altrettanti per ristrutturarla.

Ha comprato dei cavalli da corsa purosangue, tra cui una cavalla irlandese chiamata If You Say Run. Ma dopo anni di bella vita e spese folli, è caduto in disgrazia. Ha divorziato dalla moglie dopo 40 anni di matrimonio e la donna ha preso gran parte delle sue fortune. Un anno dopo, nel 2019, si è ammalato di sepsi ed è morto a 72 anni.