Toni, il suo cane «non può entrare in questo circolo». L'ex attaccante: «Follia». La replica: denuncia su Instagram «come un 16enne»

Luca Toni, l'ex bomber della Nazionale italiana di calcio, attacca su Instagram un circolo di Reggio Emilia per non averlo fatto entrare col suo cane. «Follia. Siamo nel 2024 e in questo circolo di Reggio Emilia i cani non possono entrare. Complimenti», ha detto il campione che si trovava lì per assistere a una partita di calcio di suo figlio di 10 anni. Toni si è presentato col suo golden retriever Stella, ma è stato respinto all'ingresso del circolo Onde Chiare. Nelle storie sui social in cui ha raccontato l'accaduto, il campione ha anche inquadrato il suo cane al guinzaglio e ha detto: «Guardatelo questo cane così cattivo... Purtroppo in questo circolo entra di tutto, ma i cani no...». Poco dopo, un nuovo video: «È uscito il megadirettore per dirmi che a causa di problemi igienici i cani non vengono fatti entrare dato che c'è una terrazza con piscina. Peccato che oggi a piscina fosse chiusa... Follia».

La replica del circolo

Il direttore del circolo privato Enrico Cavazzoni ha dato la sua versione al quotidiano il Resto del Carlino: «In nessun circolo di Reggio Emilia è permesso ai cani di entrare.