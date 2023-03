Ludovica Valli, il video della figlia nuda fa scoppiare il caso: «Come darla in pasto ai pedofili»

Ludovica Valli è finita nel mirino degli hater a causa di un video condiviso sul suo profilo Instagram che ha scatenato diverse polemiche tra gli utenti sui social. Il video ha come protagonista la piccola di casa Anastasia, primogenita che oggi ha compiuto 2 anni.

A creare caos tra i commenti è stata la sovraesposizione della bimba: l'influencer, infatti, ha ripreso Anastasia in un outfit considerato «inappropriato», ossia nuda per metà, con i pantaloni del pigiama e senza maglietta.

Cosa è successo

Il video mostra la bambina mentre imita la mamma e prova ad allattare un bambolotto. Un gesto dolcissimo ma che ha fatto infuririare il web per un motivo preciso: «Bel momento ma tra le pareti di casa, è assurdo da condividere sui social, soprattutto se la bimba non viene nemmeno censurata», ha sottolineato qualcuno.

«Io fossi il padre della bimba toglierei il telefono a Ludovica e in più la denuncerei», ha scritto un altro hater tra i commenti. «Il video è gravissimo, questo è un modo per darla in pasto ai pedofili del web, povera piccola», si legge ancora.

La lotta allo "sharenting"

Una polemica, quella di Ludovica Valli, che calza a pennello con la lotta allo "sharenting" di cui si sta discutendo molto in questi giorni. Il termine indica la condivisione sui social di immagini dei familiari, soprattutto dei figli minorenni. Migliaia di influencer o aspiranti tali potrebbero presto ritrovarsi una legge ad hoc, disegnata su iniziativa del presidente Macron in Francia per limitare il fenomeno. E anche l'Italia sta già pensando di seguire l'esempio.