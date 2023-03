Ludovica Valli, compleanno senza festa: il motivo rivelato sui social

Ludovica Valli domani, giovedì 2 marzo, compirà 26 anni ma, al contrario degli anni scorsi, ha dichiarato di non avere preparato nulla: nessuna festa in vista. In questo periodo, l'influencer è molto impegnata perché è da poco diventata mamma del suo secondo bambino Otto Edoardo. Ludovica ha detto di voler dare la precedenza su tutto ai suoi bambini, nonostante ami il suo lavoro. Proprio per questo nei giorni scorsi non ha nemmeno partecipato alla settimana della moda a Milano.

Ludovica Valli, sfogo da influencer: «Cambio pannolini, allatto e non dormo. Quest'anno niente fashion week»

Ludovica Valli: «Non ho tempo di fare la doccia, figuriamoci di stirare». Ed esce con i jeans stropicciati

Ludovica Valli in lacrime, lo sfogo sui figli: «Come si fa a non avere sensi di colpa?»

La storia Instagram di Ludovica Valli

Nelle sue ultime storie Instagram, Ludovica Valli racconta come procede la sua vita da mamma. L'influencer dice: «Non posso dire che arriveranno tempi migliori, perché per me questi sono tempi bellissimi, sono molto felice di tutto quello che ho, dico che potrebbero arrivare momenti migliori visto che non ho quasi il tempo di farmi una doccia. Proprio per questo non ho organizzato nulla per il mio compleanno ma non mi interessa perché festeggiare il mio compleanno non mi è mai piaciuto, mi diverto solo ad organizzare quello di mio marito e dei miei figli. Anche senza festa sono felice così, ho tutto quello che mi serve».

Ludovica Valli e i social

Ludovica Valli è molto seguita sui social: il suo profilo Instagram conta quasi due milioni di follower. L'influencer condivide molto spesso storie con i suoi bambini e i consigli, complimenti o critiche che le altre mamme che la seguono le rivolgono.