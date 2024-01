Mamma influencer balla e crea contenuti davanti alla figlia ricoverata: «Faccio come mi pare senza preoccuparmi di cosa pensa la gente»

Non si dovrebbe giudicare con leggerezza il modo in cui i genitori decidono di crescere i propri figli dato che non c'è nessun manuale che indichi cosa è giusto o sbagliato fare nelle diverse situazioni. Eppure, nell'era social, sembra che i bambini siano sempre più presenti sugli schermi ed esposti al pubblico, prima ancora di aver raggiunto l'età per capire cosa questo comporti, e il fatto che non si dia la possibilità ai piccoli di scegliere come trattare la propria immagine è spesso al centro di critiche e dibattiti.

Situazioni simili sono piuttosto frequenti quando i genitori lavorano come influencer ed è proprio questo il caso di Emilee Hembrow, sorella della celebre guru del fitness Tammy Hembrow, e anche lei impegnata nel mondo dei social.

La pubblicazione di due video direttamente dalla stanza di un ospedale, con la figlia sdraiata nel letto alle spalle della donna, ha causato un'ondata di preoccupazione da parte degli utenti.

Come riporta il DailyMail, la figlia di sei anni di Emilee era afflitta da forti dolori allo stomaco e per questo era stata portata in ospedale. Mentre la piccola era a letto, tuttavia, la mamma ha deciso di dedicarsi al lavoro e procedere con la registrazione di due video in cui mostra prodotti di bellezza di vario tipo, chiacchiera e balla.

Emilee ha dichiarato, riguardo il setting particolare dei suoi contenuti: «Siamo state in ospedale con Aaliyah perché diceva che le faceva molto male lo stomaco e dopo diversi test fatti dall'incredibile team dell'ospedale è stata operata e le è stata tolta l'appendice. È andato tutto bene ed è in via di guarigione».

Nei due video registrati con dietro la figlia nel letto d'ospedale, la mamma influencer faceva finta di bloccare qualcuno sul suo cellulare, per poi ballare sulle note di un suono in trending di TikTok. In didascalia, ha scritto: «La mia risposta a tutti coloro che mi fanno inca****e in questo 2024». Poi, mostra una serie di prodotti di bellezza: «Vi mostro la mia borsetta dei trucchi».

Gli utenti si sono preoccupati e hanno iniziato a fare domande sulle condizioni di Aaliyah, mentre qualcuno ha scritto: «Immagina pubblicare diversi TikTok mentre tua figlia è in ospedale, la gente che chiede come sta in continuazione, e tu ti metti a far vedere i trucchi». La mamma ha risposto al commento: «Immagina fare quello che ti pare senza pensare a ciò che pensa la gente, provaci, è la cosa migliore».