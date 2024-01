Lascia il fidanzato dopo 7 anni, lui le scrive un bigliettino inaspettato: «Forse con queste parole vuole manipolarmi»

Quando si è in una relazione romantica si pensa che ogni momento passato col partner sia solo uno degli innumerevoli istanti che costruiranno il proprio per sempre. La prospettiva di rimanere con la dolce metà per tutta la vita è spaventosa per qualcuno ed emozionante per altri, ma soprattutto è nella maggior parte dei casi una speranza che appartiene al presente, più che una verità incontestabile o un obiettivo futuro.

La vita, in effetti, è fatta di speranze d'amore e sentimenti intensi, ed è inevitabile che emozioni così forti possano degenerare in qualcosa di altrettanto potente, anche se non altrettanto positivo: rabbia, rimorso e odio.

A volte è difficile capire quali di questi sentimenti si nasconda dietro un gesto di una persona che, in qualche modo, abbiamo ferito, ed è proprio il caso di Rachel.

La ragazza ha lasciato il fidanzato di sette anni per poi ricevere da lui un regalo, ed è confusa riguardo il suo significato.

Rachel ha affermato di aver lasciato il ragazzo con cui era stata per sette anni perché si è resa conto di sentirsi infelice e insicura rispetto alla relazione e ha spiegato che uno dei problemi principali è stata l'assenza di chiari limiti, sin dall'inizio: «Non saremmo durati più di sei mesi, se avessi avuto dell'amor proprio».

Poi, è stata sorpresa da un regalo da parte dell'ex fidanzato e ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui mostra la bustina e scrive, in didascalia: «L'ho lasciato dopo sette anni e mi ha dato questo». Si tratta di una busta rossa con cuori rosa e nella breve clip Rachel lo scarta e mostra il contenuto: un bigliettino e un libro.

Sul bigliettino è scritto: «So che non mi ami più, ora ama te stessa», e il libro è Fall in Love with Yourself (“Innamorati di te stesso/a”) di Angel Gaudia. Il video ha raccolto più di 12 milioni di visualizzazioni e in molti hanno espresso curiosità rispetto alla fine della relazione tra Rachel e il ragazzo, facendo notare che dal regalo sembrerebbe che lui abbia una notevole intelligenza emotiva e sia molto premuroso.

Rachel ha risposto semplicemente che le cose non funzionavano più tra di loro, come riporta il DailyMail, e nonostante diversi utenti abbiano provato a spronarla a dargli una seconda possibilità - arrivando a commentare che si tratta della sua "anima gemella" - lei ha dichiarato che è troppo tardi. La domanda, dunque, rimane: si tratta effettivamente di un bel gesto o di un modo per spingerla a considerarlo cambiato e tornare da lui?