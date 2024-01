«Paghetta settimanale da 1.000 euro e auto nuova per il mio toyboy. Perché dovrebbero essere solo gli uomini a occuparsi di noi donne?»

Kara Miller ha 36 anni ed è originaria della California, negli Stati Uniti e ha divorziato lo scorso anno dal marito con cui era sposata da quattro. Nonostante la delusione iniziale per il fallimento del suo matrimonio, la donna non si è data per vinta, anzi, si è iscritta a un sito di incontri online e lì ha conosciuto il suo toyboy, Daniel che ha 27 anni e con il quale registra vari video su social come Instagram e TikTok.

Kara Miller, in una recente intervista rilasciata a NeedToKnow.co.uk ha raccontato: «Dopo il divorzio ho deciso che non sarei stata una di quelle donne che si danno per vinte e si lasciano andare. Ho conosciuto Daniel e siamo felicissimi insieme. A me piace prendermi cura di lui e, infatti, ogni settimana gli do una paghetta di quasi mille euro. Inoltre, l'ho anche reso molto felice perché, qualche giorno fa, gli ho regalato la macchina nuova di zecca».

Kara e Daniel sono anche una coppia attiva su Onlyfans e, a proposito di questo, lei ha dichiarato: «Io e Daniel produciamo diversi tipi di contenuti: insieme e da soli. Ho solo Daniel come partner per i video poiché molti di questi vengono visti attraverso gli occhi di una sugar mama che accontenta le richieste del ragazzo».

Nonostante sui social Kara Miller e Daniel abbiano molto successo, capita spesso che qualcuno commenti negativamente i post. A NeedToKnow.co.uk la 36enne ha detto: «La gente mi giudicherà sempre per quello che sono e, onestamente, non mi interessa più.

Sto cercando di dimostrare che le donne sono perfettamente capaci di prendersi cura degli uomini e che non deve per forza essere il contrario. Quindi, le persone devono accettare i miei contenuti, altrimenti, tanti cari saluti. Onestamente, ascolto veramente solo le persone che mi sostengono e credono in me».