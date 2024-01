Amore, non è vero che gli opposti si attraggono: a confermarlo è uno studio universitario

Amore, gli opposti si attraggono? Per molto tempo le persone si sono autoconvinte di questa cosa: che per essere felci appagati avemmo dovuto trovare il pezzo mancante, quella persona che aveva quel qualcosa che a noi mancava, peccato che sia tutto falso e che no, gli opposti non si attraggono affatto.

Se pensate che il vostro opposto fosse quello giusto lasciatelo subito, perchè la scienza è pronta a dimostrare che avete torto, gli apposti si attraggono solo nei film.

Lo studio dell'università

Uno studio dell'University of Colorado Boulder pubblicato sulla rivista Nature Human Behavior ha dimostrato che per olre l'80% dei tratti analizzati i partne sono motlo simili, dall'orientamento politico, all'età in cui hanno dato il loro primo bacio fino all'assunzione di droghe.

Lo studio ha analizzato 22 tratti in 199 articoli, risalenti fino al 1903 in cui venivano coinvolte milioni di coppie uomo-donna, fino ad arrivare a studiare 133 tratti di oltre 80.000 coppie iscritte al progetto UK Biobank.

In entrambi gli studi le coppie corrispondevano in una serie di trati, come credenze religiose, livello di istruzione e QI e non solo, anche i fumatori e gli astemi cercano persone con abitudini simili.