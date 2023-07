Matrimonio tra una dottoressa e un infermiere, invitato colpito da infarto: gli sposi lo salvano con il massaggio cardiaco

Ospite a un matrimonio viene colto da arresto cardiaco, ma gli sposi sono un medico, la moglie che gli pratica il massaggio cardiaco, ed un infermiere del 118, il marito: il 69enne viene così immediatamente soccorso ed ora è all'ospedale dove mostra segni evidenti di miglioramento.

Matrimonio tra medico e infermiere, salvato un ospite

La vicenda, riportata dalla Gazzetta di Modena, è accaduta domenica scorsa a Montorso di Pavullo, sull'Appennino modenese.

Gli invitati soccorrono l'uomo

Non solo, alla festa era stata invitata una quarantina di professionisti sanitari e ognuno si è dato da fare, compreso occuparsi del recupero di presidi medici che erano stati portati al matrimonio per fare scherzi ai due sposi. Fra gli aspetti determinanti, soprattutto, la presenza in zona di un defibrillatore e la disponibilità nei paraggi di un campo da calcio dove in breve è atterrato l'elisoccorso da Bologna. Portato all'ospedale di Baggiovara (a Modena), il 69enne ieri ha ripreso conoscenza, tornando così a parlare e dicendosi dispiaciuto per essere stato male durante il matrimonio.