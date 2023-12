Matrimonio, lo sposo pronuncia i voti ma la sua frase fa calare il gelo: l'officiante lo bacchetta

Ogni coppia è diversa e quando si prende la decisione di sposare il proprio partner si dovrebbe avere anche la consapevolezza di che tipo di persona sia. Inoltre, quello che per qualcuno potrebbe essere considerato un comportamento inaccettabile, può invece per altri essere totalmente normale. Tuttavia, in alcuni casi i limiti sembrano essere meno elastici, come per esempio il giorno del matrimonio.

Le promesse che lo sposo e la sposa si scambiano prima del fatidico lo voglio, davanti a una platea di parenti e amici, sono probabilmente il momento più significativo della cerimonia, ma Cody ha deciso di limitarsi a un'unica frase, giudicata alquanto volgare e fuori luogo dai più.

Mentre lui ha trovato il fatto divertente, l'officiante, gli invitati e molti altri hanno pensato fosse davvero di cattivo gusto.

Il video è stato pubblicato da Samuel Foree ed è diventato presto virale su TikTok. Nel breve filmato possiamo vedere lo sposo e la sposa, Cody e Kaitlin, in piedi davanti all'altare, davanti all'officiante.

È il momento di pronunciare i voti nuziali e Cody, di 27 anni, con già un sorriso smagliante sul volto e trattenendo a stento le risate, afferma: «Prometto di sculacciarti ogni volta che posso». Poi, dopo un attimo di attesa, aggiunge: «Non ho altro da dire».

Alcuni ospiti, dopo la performance, si fanno scappare qualche risata. Tuttavia, appena si rendono conto che, effettivamente, non ha scritto le sue promesse e ha già finito di parlare, cala il silenzio. Lo interrompe l'officiante che, mentre Cody sta ancora ridendo, chiede: «Tutto qui?».

Lo sposo risponde affermativamente e mentre lui ha ancora un sorriso stampato sul volto, nessuno sembra più in vena di farsi una risata. Tra gli ospiti, si sente qualcuno gridare: «Ma dai, Cody!». L'officiante tenta, speranzoso, di dare una seconda possibilità al ragazzo: «Sei sicuro? È questo ciò che vuoi dirle?».

Cody si limita a confermare: «Non ho scritto altro, sì. Siamo arrivati fino a questo punto...». Il breve video, di appena 15 secondi, ha accumulato quasi 10 milioni di visualizzazioni e, soprattutto, oltre 16mila commenti. Gli utenti sono rimasti inorriditi dal comportamento di Cody e dal fatto che abbia sprecato l'occasione di dirle e dimostrarle quanto la ami.

C'è chi ha chiesto: «Aggiornatemi quando lei chiederà il divorzio», mentre qualcuno commenta: «Sarebbe stato divertente se magari lo avesse detto alla fine delle vere promesse, ma a quanto pare non gli è fregato nemmeno di scrivere qualcosa».