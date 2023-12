Impiegata chiede il giorno libero al capo per fare visita al nonno in fin di vita. Lui le nega il permesso e la licenzia

Prima delle festività natalizie, può capitare che le aziende e gli uffici siano oberati di lavoro: devono portare a termine tutte le questioni in sospeso prima della fine dell'anno. Quindi, può capitare che i capi siano più nervosi del solito e che arrivino, addirittura, a licenziare i dipendenti che avanzano una richiesta di permesso per una situazione di emergenza. È ciò che è successo a una ragazza che ha raccontato la sua storia su Reddit.

La ragazza che ha raccontato la sua storia su Reddit ha intitolato il suo post così: «Immagino di essere alla ricerca di un nuovo lavoro».

Quindi, la protagonista ha detto di avere contattato il suo capo per chiedergli un giorno di permesso, dato che, doveva urgentemente fare visita al nonno in gravi condizioni dopo una caduta. Il messaggio recitava: «Ciao, ho appena ricevuto una chiamata da mia mamma. Mio nonno è caduto ed è in ospedale con le costole rotte e un polmone collassato. Ha detto che non sa per quanto tempo potrebbe vivere ancora e mi piacerebbe andarlo a trovare domani quando sarà sveglio. Se hai assolutamente bisogno che io apra il negozio domani, sono felice di farlo ma dovrei chiederti di andarmene per le 8:30. Per questo, forse è meglio se mi prendo il giorno libero domani. Mi scuso per il ritardo, ma mia mamma mi ha appena chiamata. L'altro giorno ti avevo parlato di un appuntamento dal veterinario, a causa di questa emergenza ci andrà mia mamma». Il capo, quindi, le ha risposto in modo molto conciso e stizzito: «Non esiste, è la settimana prima di Natale. Puoi anche non disturbarti a venire».

La storia della ragazza licenziata in malo modo dal suo capo ha riscosso davvero molto successo su Reddit, anche se, in molti pensano che la reazione del principale non sia una semplice sfuriata ma l'abbia fatto perché magari la ragazza era solita saltare il lavoro inventandosi scuse: «Secondo me, hai sbagliato a dargli così tante informazioni e il messaggio lo ha infastidito» oppure «Non lo so, mi sembra che inventi molte scuse per non andare in ufficio, magari lui si è stancato».