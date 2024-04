«Non mi assumono perché "non ho esperienza" ma secondo me è per i tatuaggi e i piercing: non ha senso, sono una brava lavoratrice»

Trovare lavoro è senza dubbio un processo lungo e complicato, anche per chi ha seguito tutti gli step indicati dalla società e ha passato anni a prepararsi e specializzarsi. Titoli pagati con soldi, sudore e impegno sono ormai così comuni da dover essere venduti a prezzi stracciati e troppo spesso i giovani si trovano a chiudere i propri sogni nel cassetto per accettare ciò che viene offerto, senza troppe pretese.

Eppure, a tutti questi ostacoli se ne aggiungono altri, conosciuti ma non per questo più bassi o facili da superare, e riguardano l'aspetto fisico, il modo di presentarsi. Se qualcuno perde la possibilità di essere assunto perché durante il colloquio non si è truccato abbastanza, qualcun altro lamenta i rifiuti dovuti a tatuaggi e piercing, come fa Ash in un video pubblicato sul suo account TikTok.

Spesso le è stato detto che è una questione di poca esperienza, ma il dubbio che ci possa essere altro sotto questa motivazione è più che lecito e sembra essere confermato dai commenti aggressivi di molti utenti.

Lo sfogo di Ash: esperienza, tatuaggi e piercing

Ash ha pubblicato un video in cui parla delle esperienze tutt'altro che positive avute durante la lunga ricerca di un lavoro e l'ancora più lunga lista di rifiuti. «Vorrei sapere chi altro sta avendo difficoltà a trovare lavoro, di questi tempi», scrive la ragazza in didascalia, e sebbene oltre 150mila persone abbiano lasciato un cuore al suo intervento, facendo intendere di comprendere le sue difficoltà, sono stati molti coloro che hanno avuto qualcosa da ridire riguardo al suo aspetto.

«Volevo parlare di un fatto che mi sta davvero dando fastidio - dice Ash -.

Ho fatto application per un lavoro da TJ Maxx qualche settimana fa, e mi hanno rifiutato. Non mi hanno neppure chiamato, solo una mail automatica. Allora oggi sono entrata in negozio e ho chiesto quale fosse la ragione per cui non sono stata assunta e la tipa mi fa: Ah, tu... non avevi abbastanza esperienza. Le ho chiesto se fosse per i miei tatuaggi, ovviamente, perché so che a tanti non piacciono, ma lei ha detto che non era così. Penso abbia mentito, ma vabbè».

Ash chiarisce che, al di là del suo caso, le sembra incredibile che tanti giovani vengano esclusi soltanto perché ancora non hanno avuto un lavoro e mancano di esperienza: «Come fai a trovare lavoro per la prima volta se tutti cercano qualcuno che già ha lavorato? Secondo me non ha senso». Poi, riguardo il suo aspetto, aggiunge: «Odio il fatto che i miei tatuaggi debbano pesare così tanto sul fatto che io trovi lavoro o meno. Solo perché sono tatuata non vuol dire che io non sia una buona dipendente. Alcune delle persone più sveglie e intelligenti che ho conosciuto hanno piercing e tatuaggi».

Infine, conclude con una nota amara: «Chiunque stia cercando lavoro al momento, specialmente i giovani senza esperienza, vi auguro davvero tanta fortuna, perché al momento è davvero complicato». Molti utenti hanno risposto ad Ash con sarcasmo e la chiara intenzione di giudicare la sua situazione: «Puoi fare la barista, la tatuatrice o la comparsa in un film sulla prigione... al massimo la bassista dei Motley Crue», «Lavora da Hot Topic o come costume di Halloween», «Prova al circo».