«Lavoro al supermercato da soli due mesi, il capo è andato via presto e ho dovuto chiudere 50 casse da sola»

Quando si inizia un nuovo lavoro è normale avere difficoltà con i compiti che ci vengono assegnati e aver bisogno, in alcuni casi, di supporto da parte di chi ha più esperienza. Può succedere di trovarsi davanti degli ostacoli inaspettati e per questo una delle soft skill più apprezzate nei dipendenti è la capacità di risolvere problemi che non si è preparati ad affrontare.

Se queste situazioni si verificano per delle mancanze da parte di colleghi o, addirittura, dei propri superiori, ci si potrebbe chiedere se sia giusto lasciare tutta la responsabilità sulle spalle del lavoratore. Per esempio, Ket è stata da poco assunta da Target, una catena di grandi magazzini, e durante il suo turno è stata lasciata sola dal capo e ha dovuto fare chiusura senza alcun aiuto.

L'assenza del capo

Ket ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui racconta la stressante esperienza durante il suo turno di lavoro: «Sono qui da appena 2 mesi e, inaspettatamente, ho dovuto chiudere l'intero ipermercato praticamente da sola.

Il manager è andato via alle 15 e non si è presentato nessun altro».

La clip è filmata proprio all'interno del locale: «Ci sono quattro persone che stanno lavorando in questo momento e, in qualche modo, dovrò chiudere 24 casse, più quelle automatiche e il servizio ai clienti. Sono l'unica che ha qualche idea su come fare, il capo non c'è e devo fare tutto io».

Nelle inquadrature successive, infati, vediamo Ket che si muove tra le corsie di Target e scrive: «Sta succedendo, che mi piaccia o meno». Poi, si filma mentre è dietro il bancone del servizio clienti e dice che ha dovuto occuparsi di «una persona maleducata che si lamentava del fatto che nessuno la stesse aiutando».

Man mano che porta avanti il lavoro, dà aggiornamenti sulla situazioni: «Ancora 32 casse da chiudere». In effetti, il totale iniziale era sbagliato: 50, non 24. Ket ironizza, mentre si trova sul retro: «Non voglio più stare qui. Ho paura. Mi manca la mamma». Verso la fine, la ragazza si registra mentre parla con uno dei quattro colleghi ancora presenti: «Hey, sei andato in pausa per 15 minuti... 30 minuti fa. Dove sei? Mi servi qui, per favore».

Nei commenti, diversi utenti lamentano di essersi trovati in situazioni simili: «Una volta ho fatto apertura da sola, senza manager, perché tutto il team che avrebbe dovuto occuparsi dell'apertura si è dato malato, e alla fine mi hanno fatto problemi per non aver completato gli obiettivi che mi erano stati assegnati». Qualcuno, poi, avrebbe agito in maniera diversa da Ket: «Tesoro io avrei chiamato immediatamente il direttore del negozio per dirgli che non sono pagata abbastanza per fare tutto ciò, scusa tanto».