Chiede il giorno libero al lavoro e si ritrova il capo alle spalle mentre fa una foto col drink in mano: «Stava andando tutto bene...»

A volte il lavoro si fa particolarmente pressante e per alleviare un po' lo stress sentiamo il bisogno di staccare momentaneamente la spina. Quando ci si trova in una situazione simile ci si prende un giorno libero per dedicarsi all'attività che si preferisce: qualcuno rimane a casa, disattiva la sveglia e si rilassa sul divano con un buon libro o una serie tv, mentre altri si organizzano per un aperitivo o una serata con gli amici.

Se è vero che nessuno può giudicare quale sia il modo più adatto di gestire il proprio tempo, è anche vero che ritrovare il capo nel giorno libero richiesto, mentre si fa festa con un cocktail in mano, potrebbe mettere in soggezione il lavoratore, esattamente come è successo a Brooke.

Infatti, il caso ha voluto che, mentre un'amica le stava facendo una foto con il cocktail, il suo datore di lavoro passasse proprio di lì...

l'incrocio di sguardi è stato a dir poco esilarante.

L'incontro col capo

Brooke ha condiviso sul suo account TikTok il video del fortuito incontro con il suo capo durante il suo giorno libero e in pochi giorni ha superato le 5 milioni di visualizzazioni. La donna era intenta a far festa, insieme ad alcune amiche, in un pub irlandese della North Carolina, e ha chiesto una foto con un drink in mano.

Proprio in quel momento, un uomo le è passato accanto e quando Brooke si è voltata si è ritrovata faccia a faccia con il suo capo. Dopo un primo momento di confusione, i due si riconoscono e il datore di lavoro la guarda con un sorriso divertito, mentre la donna rivolge uno sguardo che sembra dire "beccata!" e senza riuscire a trattenersi esclama: «Me**a...».

In didascalia, Brooke scrive: «Fino a quel momento era andato tutto bene. Oops». Nei commenti, molti utenti fanno notare che nonostante l'imbarazzo sia comprensibile, si può spendere il giorno libero come più si preferisce. Per di più, come altri fanno notare, anche il capo si trovava lì a far festa anziché essere al lavoro.

Qualcuno, infine, ha condiviso un'esperienza simile: «Sono andata in vacanza ma ho detto al capo che stavo male, poi me lo sono ritrovato nello stesso posto in compagnia di una persona che non era il marito. Quando sono tornata in ufficio mi ha dato un aumento del 75% e una promozione».