Per mantenere viva una relazione che dura da più di vent'anni, ci possono essere diversi stratagemmi o tecniche che si possono applicare, tuttavia, c'è chi sostiene che il segreto per un rapporto duraturo sia proprio quello di frequentare altre persone. Così, due coniugi, che sono sposati da 36 anni, hanno riscoperto il valore del loro amore, uscendo con altri uomini e con altre donne e mettendo in pratica il concetto di poliamore.

Una coppia, che preferisce rimanere anonima, ha rilasciato un'intervista al Daily Star in cui parla del concetto di matrimonio e di poliamore: «Il nostro matrimonio non lo capiscono tutti, ma sicuramente per noi funziona benissimo.

Molte coppie sposate vivono vite parallele e, soprattutto, portano avanti rapporti raccontando bugie su bugie. Io e mio marito, invece, siamo sempre stati sinceri l'uno con l'altra e sappiamo che frequentiamo anche altre persone. Questo rende vivo il nostro matrimonio che, nel tempo, si è trasformato. Mio marito non è una persona romantica per natura, quindi adora il fatto che io abbia trovato persone che mi trattano in modo romantico. Lui, tuttavia, cerca una connessione fisica poiché ha un desiderio sessuale più elevato del mio. Non faccio sesso con mio marito da tre anni, a lui va bene che vada con altri uomini... è questo il segreto della felicità perché, emotivamente, siamo molto connessi. Ci teniamo informati a vicenda su tutto: quando esco, lui mi aiuta anche a scegliere cosa indossare. Noi ci stiamo divertendo tantissimo ma, alla fine, ci scegliamo sempre a vicenda, nonostante le altre persone».

Infine, la moglie ha parlato della gelosia che bisognerebbe saper gestire: «Nel poliamore, tutti hanno il diritto di essere gelosi, ma è responsabilità della persona gestire questo sentimento. Non abbiamo mai avuto gelosia l'uno per l'altra quando avevamo partner diversi e ci assicuravamo che l'altra persona non cercasse la monogamia».