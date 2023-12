Ricevono dalla responsabile dei gratta e vinci per Natale perché i loro regali non sono arrivati: vincono 50 mila euro

Con il Natale alle porte e i regali da incartare chi è che non vorrebbe ricevere una cospicua somma di denaro per godersi al meglio le festività?

È quanto capitato a un gruppo di medici di un ospedale di Bowling Green nel Kentucky, Stati Uniti, che per una fortuita casualità, ha vinto 50 mila dollari alla lotteria, dopo aver giocato ripetutamente ai gratta e vinci ricevuti come regalo di Natale dalla responsabile, Sheila Colter.

Per festeggiare il Natale sul posto di lavoro e augurare buone vacanze ai dipendenti dell'ospedale, Sheila Colter aveva pensato di ordinare dei regali online...

regali che non sono mai arrivati a causa di un ritardo nella consegna, così come riportato da Business Insider.

Per arginare il problema e trovare una soluzione in poco tempo, Sheila Colter ha acquistato diversi gratta e vinci dal valore di 20 e 30 dollari alla Kentucky Lottery. Con grande sorpresa, i regali sostitutivi si sono rivelati migliori di quanto pensasse.

Il gruppo di colleghi ha dapprima vinto 50 dollari. Ha deciso allora di reinvestire qui soldi e di comprare un altro biglietto da 50 dollari, vincendone 100. Hanno deciso di tentare ancora e la fortuna non li ha abbandonati. In uno degli ultimi due biglietti da 50 comprati, i medici hanno vinto una cifra pari a 50 mila dollari. «Eravamo tutti così emozionati, non potevamo crederci», ha detto Sheila Colter.

Tasse escluse, il gruppo composto da 21 medici ha ricevuto un assegno di 36 mila dollari, incassando quasi due mila dollari a testa.