«Ero bullizzata per la mia acne, ora sono una beauty influencer»: ecco la cura miracolosa che le ha trasformato il viso

Una ragazza, che per anni è stata vittima di bullismo a causa della sua devastante acne, è diventata un faro di ispirazione nel mondo della bellezza, trasformandosi in una esperta di cura della pelle.

Courtney Jones, originaria di Killamarsh, Sheffield, ha combattuto contro l'acne sin dall'adolescenza, ma dopo anni sopportazione e dolore, è diventata famosa sui social documentando la sua odissea nell'affrontare la malattia.

La content creator 21enne, vanta un milione di follower sul suo TikTok, dove ora non solo condivide la sua esperienza, ma dispensa consigli preziosi e raccomanda prodotti per la cura della pelle.

Courtney ha sviluppato l'acne cistica a quindici anni, sprofondando in un abisso di depressione tale da non voler più uscire di casa.

L'influencer ha sperimentato una moltitudine di prodotti per migliorare la sua pelle, ma nulla sembrava funzionare fino a quando le è stata finalmente prescritta l'Isotretinoina (Accutane).

«L'Accutane è un farmaco principalmente impiegato per trattare l'acne severa», ha spiegato Courtney, «e viene anche utilizzato per prevenire determinati tipi di tumori cutanei e nel trattamento di altri tipi di cancro». Oltre alla terapia farmacologica, ha rivelato in un altro TikTok di fare affidamento su una serie di altri prodotti per il viso, tra cui lozioni, creme detergenti, gel.