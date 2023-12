«Ho vissuto 8 anni con un tumore al cervello, nessun medico se n'era accorto. Vi spiego come individuare in tempo i segnali»

Cogliere le avvisaglie di un tumore al cervello può rivelarsi fondamentale per poter affrontare la malattia tempestivamente. Questa è la lezione che ha imparato Matt Carpenter, tiktoker 33enne e autore del libro "A Trip Down the Rabbit Hole: My 10 Year Journey with a Brain Tumor" (Un viaggio nella tana del coniglio: i miei 10 anni con un tumore al cervello). Come riporta il Daily Mail, l'influencer ha raccontato i campanelli d'allarme che lo avrebbero aiutato a individuare tempestivamente il glioma che lo ha colpito nel 2018.

Il racconto

Nel 2010, Matt non ha colto i primi segni della malattia, che poi avrebbe scoperto nel 2018: un glioma al cervello, particolarmente grande e pericoloso.

Il tiktoker, all'epoca, attribuì i sintomi allo stress e al troppo lavoro, trascurandosi ulteriormente e rinviando una tomografia.

Queste le parole di Matt: «Penso di essere la persona giusta per dirvi come identificare i sintomi di un tumore al cervello». Il 33enne ha poi aggiunto: «Per otto anni, il mio tumore ha continuato a crescere, senza che nessuno lo notasse».

Matt, inoltre, in quel momento non accusava i sintomi più comuni del tumore cerebrale: la cefalea e la vista offuscata. L'influencer ha raccontato: «Ho notato i primi segnali nel 2013, non riuscivo a parlare coerentemente. Poi, sono peggiorato: ho cominciato a notare alcune alterazioni del mio stato emotivo».

Infine, dopo alcuni attacchi epilettici allarmanti, il 33enne ha finalmente deciso di sottoporsi ad accertamenti e, dopo una serie di esami, i medici sono riusciti ad individuare il tumore maligno.