Sophie Codegoni mostra l'acne sul viso senza filtri: «Quando inizi un percorso sei già sulla strada del traguardo»

Sophie Codegoni ha sempre parlato molto apertamente con i suoi follower su Instagram dei problemini alla pelle avuti in età adolescenziale quando ha sofferto di acne. L'influencer ha spiegato che prima di trovare un trattamento giusto, che le desse sollievo, ha provato una miriade di prodotti che, o non agivano o facevano peggio. Negli anni, tuttavia, la condizione del suo viso è molto migliorata, anche se a volte, capita che gli sfoghi ritornino.

Sophie Codegoni è un'amante del make up e di tutto ciò che riguarda il beauty. Ogni giorno, infatti, dà una miriade di consigli di bellezza alle sue follower con le quali si trucca insieme o sperimenta nuovi prodotti. Tuttavia, l'influencer mostra (senza filtri) anche il rovescio della medaglia, ovvero che, a volte, può capitare che la pelle abbia degli sfoghi e che non sia proprio perfetta come appare sui social. Così, nelle scorse ore, Sophie ha pubblicato una storia in cui senza make up e alla luce naturale del giorno, mostra il suo viso puntellato di brufoli rossi che ricordano quelli tipici dell'acne, di cui lei stessa ha sofferto da ragazzina. Nonostante le condizioni della sua pelle non siano proprio ottimali, la giovane mamma ha voluto dare un messaggio di bodypositivity alle sue fan, postando un messaggio della sua dermatologa.

Sophie Codegoni ha spiegato alle sue fan che la pelle si può rimettere in sesto utilizzando alcuni prodotti specifici consigliati dai medici.

Poi, ha pubblicato la chat con la sua dermatologa che le scrive un messaggio motivazionale: «Quando inizi un percorso sei già sulla strada del traguardo. Non pensare in quanto tempo, il tempo stressa la mente (e la pelle), la cosa bella è che andrà bene. Questa è la cosa sicura e che conta! La tua doc».