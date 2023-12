«Le mamme sono invidiose di me perché sono bella, smettesero di bere e fumare. Amo essere odiata, la loro gelosia mi dà forza»

Carla Bellucci è una delle donne più controverse d'Inghilterra e questo perché, qualche anno fa, finse di essere depressa dopo che un intervento di chirurgia estetica al naso non uscì come lei avrebbe voluto. La modella, seguita da 160mila follower su Instagram, continua a far parlare di sé anche dopo le ultime dichiarazioni in cui risponde alle mamme inglesi che non la sopportano.

Carla Bellucci ha rilasciato un'intervista al Daily Star in cui ha spiegato il suo punto di vista riguardo al fatto che molte mamme la critichino per il suo stile di vita: «Io non ho molto da dire, lavoro molto come influencer, devo scattare costantemente foto e girare video e mi merito il successo come chiunque lavori sodo. Le mamme che mi criticano, sono le stesse che fumano 50 sigarette al giorno. Io dico, siete invidiose? Fate qualcosa per voi stesse: smettete di bere e fumare e risparmiate soldi per portare i vostri figli in vacanza». Poi, Carla ha parlato della sua vacanza in Egitto: «Ogni giorno il mio chef personale mi prepara la colazione lontano dalla folla nel ristorante. Ci stiamo divertendo molto, abbiamo fatto immersioni e un viaggio a Paradise Island su una barca da 3 milioni di sterline ed è meglio che girare per i supermercati a -1 gradi nel Regno Unito. Qui sono tutti gentili e rilassati e si possono prendere appartamenti enormi a nemmeno un quarto di quanto costano nel Regno Unito. Per non parlare del tempo: il sole splende 24 ore su 24, 7 giorni su 7».

Infine, Carla Bellucci ha concluso la sua intervista al Daily Star dicendo: «Amo la vita. Chi se ne frega della crisi del costo della vita.

Gli egiziani mi amano e non ne hanno mai abbastanza di me. Sono trattata come una vera regina ed è bello essere odiata: tutte le persone gelose mi danno più forza ed energia».