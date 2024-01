«Viagra nel caffè dell'ufficio: così la signora delle pulizie voleva avvelenarci tutti. L'abbiamo colta in flagrante ma lei nega»

La vicenda di Karen Beale, una signora delle pulizie di Dover, Inghilterra, ha fatto il giro del web. La donna, infatti, sarebbe stata accusata di tentato avvelenamento dei colleghi e, per fare ciò, avrebbe mischiato il caffè che si trovava nella sala relax con alcune pasticche di viagra. La 62enne, davanti alle accuse, ha negato tutto ma potrebbe essere incastrata da un filmato delle telecamere di videosorveglianza.

Karen Beale lavorava da sette anni come inserviente delle pulizie in un'azienda inglese e mai avrebbe pensato di essere accusata di tentato avvelenamento da parte del personale dell'ufficio.

Come riporta il Daily Star, tutto sarebbe cominciato quando un impiegato ha notato uno strano liquame all'interno della sua tazza, nella quale aveva appena versato il caffè. Inoltre, avrebbe riscontrato un gusto alquanto strano e delle macchie blu che galleggiavano in superficie. Con i colleghi, quindi, si è chiesto cosa potesse essere e insieme hanno guardato i video della sorveglianza per capire se qualcuno avesse messo qualcosa di strano all'interno della macchinetta del caffè. Quindi, nel filmato di 13 minuti, sarebbe comparsa Karen Beale, la signora delle pulizie che armeggiava con una scatola di capsule liofilizzate e, poi, con un barattolo con delle pillole blu al suo interno. Il pubblico ministero Matthew Hodgetts avrebbe dichiarato che le forze dell'ordine sarebbero state allertate una volta che la donna è stata colta in flagrante. L'indagine svolta dalla polizia avrebbe rilevato due barattoli vuoti che in precedenza avrebbero contenuto farmaci. Tuttavia, Karen Beale continua a dichiararsi innocente ed estranea ai fatti.

Stando a quanto riporta il Daily Star, in tribunale, Karen Beale avrebbe dichiarato: «Nel video, mi trovo in quella stanza perché mi era stato chiesto di controllare il caffè perché un collega aveva il dubbio che qualcuno del personale notturno lo stesse avvelenando. Io dovevo semplicemente dare un'occhiata e controllare che fosse tutto ok. Sono davvero innocente». Come riportano le testate locali, in casa di Karen sarebbero state svolte alcune perquisizioni e non sarebbe mai stato trovato nessun farmaco riconducibile al viagra. Il processo, però, continua.