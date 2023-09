I bambini non si presentano al compleanno della figlia, lo sfogo: «Le altre mamme sono invidiose di me, meglio così»

Carla Bellucci è una nota modella inglese. Sui social è seguita da quasi 160mila follower. L'influencer è famosa anche perché, alcuni anni fa, finse di essere in depressione dopo che un intervento chirurgico al naso non era riuscito come avrebbe voluto. Da quel momento in poi, gli inglesi non la vedono di buon occhio e, così, anche le mamme dei bambini che frequentano lo stesso asilo di sua figlia alla quale Carla aveva organizzato una festa di compleanno a cui non parteciperà nessuno.

La bambina di Carla Bellucci compie due anni alla fine del mese e la modella le sta organizzando una festicciola. In una recente intervista al Daily Star, l'influencer ha fatto sapere di avere speso cinque mila sterline per i preparativi: cibo, intrattenitori e addirittura un'attrice vestita da sirena. La festa, però, non andrà come Carla aveva previsto e il motivo lo ha spiegato al tabloid inglese: «Al compleanno di mia figlia ci sarà solo lei perché le altre mamme mi odiano, sono invidiose di me e, proprio per questo, non porteranno i loro bambini alla festa. Mi dispiace molto perché non è mai bello assistere a cose del genere ma la mia bambina non è nemmeno fatta per immischiarsi con certa gente che, comunque, mi critica sempre. Forse è a causa del modo in cui vivo la mia vita e del modo in cui la rappresento sui social. Le persone semplicemente non sono d'accordo. Più leggono notizie e più costruiscono questo personaggio. So che sono stata io a crearlo, ma le persone giudicano sempre, pensano che io sia una pazza. La gente ha questa immagine di me, ma alla fine, ciò che davvero conta, è che io sia felice e i miei figli con me. Le altre mamme dovrebbero concentrarsi su argomenti diversi».

Carla Bellucci è mamma di quattro figli e con loro è molto premurosa, infatti, non li mostra mai sui social che, comunque, utilizza per pubblicare le sue foto bollenti.

In ogni caso, la modella ha dichiarato che i suoi figli non hanno mai giudicato il suo lavoro.