Michelle Hunziker bloccata in aereo per un incendio: «Voglio andare a casa». Ecco cosa è successo

Michelle Hunziker bloccata in aereo da circa un'ora. A darne notizia è la stessa showgirl che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato delle stories in cui cerca compagnia da parte dei fan per trascorrere il tempo.

«Leone deve fare pipì e io voglio andare a casa», ha scritto la conduttrice sui social. Ma scopriamo insieme cosa è successo.

Michelle Hunziker, bloccata in aereo

La conduttrice 46enne ha condiviso con i propri fan sui social i momenti in cui si è ritrovata bloccata all'interno del velivolo. Ma a rivelare l'accaduto e le cause del ritardo del volo è la stessa Michelle Hunziker: «Seduta in aereo da un'ora causa incendio a Olbia».

Un incendio, infatti, non lontano dall'aeroporto di Olbia ha causato la chiusura temporanea dello scalo Costa Smeralda.

«Mi sto annoiando»

La showgirl, interagendo con i suoi fan, ha codiviso una foto di sé con delle smorfie e linguacce chiedendo agli utenti se fossero in grado di replicarle: «Mi sto annoiando.. Siete capaci?».