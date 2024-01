Mister Ok, niente tuffo nel Tevere: la tradizione di Capodanno si interrompe (a sorpresa) dopo 35 anni

Mister Ok non si è tuffato. Il tradizionale salto nel Tevere di Capodanno da ponte Cavour a Roma, quest'anno non c'è stato. Maurizio Palmulli, bagnino 71enne, ha rinunciato nonostante la folla che, come ogni anno, si era radunata per assistere all'evento.

Mister Ok si è presentato come ogni anno a Ponte Cavour per il tradizionale tuffo, ma dopo diversi minuti di indecisione, ha deciso di alzare bandiera bianca. «Il medico mi ha messo di fronte a questa alternativa: o il tuffo o la carrozzina. Quando ero lassù ho riflettuto e ho deciso che dopo 35 anni è il momento di fermarsi. Mi dispiace per voi tutti che stavate qui ma cercate di capirmi. Se ci riproverò? Vediamo se l’anno prossimo mi si aggiustano le due fratture alla colonna vertebrale», ha detto. Palmulli, spinto anche dalle richieste del figlio, ha preferito non rischiare.

«È come se l’avessi fatto, perché ci vuole coraggio a stare lì sopra e rinunciare.

Maurizio Palmulli è stato protagonista del Capodanno romani per 35 anni. Dal 1988, quando ha preso il posto dell'italo-belga Rick de Sonay, aveva sempre effettuato il tuffo da ponte Cavour, segno di augurio a Roma e ai romani.

Maurizio Palmulli aveva annunciato il ritiro in passato. Poi, aveva deciso di continuare a indossare i panni del celebre Mister ok romano. «Per me tuffarmi nel Tevere a Capodanno significa continuare una tradizione bellissima, ricca di passione, di goliardia, di storia. È motivo di grande orgoglio. Ho cinque figli, sei nipoti, quando mi vedono in tv sono felici. E questo per me ha un valore inestimabile». In un'intervista aveva raccontato le preoccupazioni per un gesto che, alla sua età (71 anni), non era più sicuro: «Con il passare degli anni l'altezza diventa sempre più grande - racconta Palmulli - Ma per me è sempre stata la stessa bellissima emozione, l'adrenalina dura per giorni e quell'entusiasmo mi ricarica». Adesso, il suo viaggio potrebbe essere concluso e la sua eredità potrebbe passare a qualcun altro.