Capodanno dei politici, dove trascorrono le vacanze: da Bologna a Montecampione fino al Portogallo

C'è chi tra gli italiani passa le vacanze in montagna, chi nelle città d'arte e chi come i politici a Roma a votare la Manovra di Bilancio del 2024 nella giornata di ieri. Quest'anno le festività tra Natale e Capodanno per la classe politica italiana si possono definire un po' turbolente, o semplicemente più corte. Mete non troppo lontane, un calendario particolarmente fitto ha portato la maggior parte dei politici a scegliere di rimanere in Italia. Una fine di 2023 che si è trasformata in una corsa ad ostacoli tra lavori parlamentari ancora da concludere, conferenze stampa e anche un leggero ritorno di Covid. Nonostante gli impegni in primis assembleari in aula, però, il Natale non si è negato a nessuno e il tempo per tornare a casa a festeggiare ci sarà anche per Capodanno.

Il premier Giorgia Meloni

Un piano ferie decisamente complesso quello della Premier Giorgia Meloni, a casa tra influenza e otoliti già prima di Natale.

Una situazione che l'ha costretta a rimandare per due volte l'annuale conferenza stampa di fine anno, ora in agenda per il 4 gennaio. Vacanze natalizie dunque (forse) tutte romane per Meloni, compreso presumibilmente anche l'ultimo dell'anno.

I vice premier Tajani e Salvini

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani si destreggerà tra Roma e Fiuggi, mentre l'altro vice premier il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini trascorrerà le vacanze a tappe tra Roma, Milano e Firenze. Vacanze all'insegna della tradizione per la Vice presidente del Senato Licia Ronzulli, che attenderà lo scoccare della mezzanotte a Milano tra parenti e amici.

Sul versante capigruppo di maggioranza, per quello di Fdi alla Camera, Tommaso Foti il Natale ha portato la targa di Piacenza, mentre per il suo omologo a palazzo Madama, Lucio Malan, quella della capitale. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, dopo il Natale in famiglia a Milano e il successivo ok finale alla manovra, starà qualche giorno ad Alpiaz-Montecampione.

Dalla maggioranza alle opposizioni

Un velo di silenzio invece avvolge gli spostamenti vacanzieri del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, sul quale dopo la vicenda di Cortina dell'anno scorso e le polemiche scaturite dalla suite di lusso offerta dalla compagna, nulla è trapelato. Festività bolognesi, invece, per la segretaria dem Elly Schlein, fiorentine quelle del leader di Italia viva Matteo Renzi. Ancora a Roma almeno per oggi è il capo di Azione, Carlo Calenda, il quale è apparso sui social insieme al Presidente di Azione Matteo Richetti per fare gli auguri durante una passeggiata tra le ville storiche romane, in programma per lui il Portogallo per terminare l'anno.

Il Presidente Mattarella

Per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha da sempre il messaggio di fine anno come ultimo impegno a cui adempiere, il programma è stato abbastanza definito: il Capo dello Stato ha trascorso le festività natalizie con figli e nipoti, senza escludere un breve soggiorno a Palermo. Vacanza travagliate ma pur sempre vacanze, per ripartire con un 2024 già ricco di impegni.