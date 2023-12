Chiara Ferragni torna sui social nel video postato da Fedez: il brindisi (sorridente) per il “finto” Capodanno

Chiara Ferragni torna sui social. L'influencer è apparsa, a poche ore dal Capodanno, in un reel postato su Instagram da Fedez. Sorrisi e scherzi insieme ad amici e parenti festeggiando l'anno nuovo in anticipo, probabilmente per mettere i figli a lettto. Il brindisi è stato fatto infatti alle 9 e 07. È la prima volta che Ferragni riappare sui social dopo la bufera sul caso pandoro.

Reazione a catena

Prosegue intanto la reazione a catena partita nelle procure italiane nei confronti del dolce natalizio della Balocco griffato. Un fascicolo sulla vicenda del pandoro rosa è stato aperto anche dai magistrati di Trento.

La vicenda riguarda l'acquisto nel 2022 del Pandoro Pink Christmas che avrebbe contribuito ad una donazione in favore dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Una attività benefica in realtà già effettuata dalla Balocco, società che ha prodotto il pandoro messo in vendita lo scorso anno ad un prezzo di gran lunga superiore a quello di mercato: Nell'esposto l'associazione consumatori ricorda che comprandolo «si poteva contribuire alla donazione e che la signora Ferragni partecipava all'iniziativa, circostanza risultata non rispondente al vero». I magistrati meneghini sono quindi quelli che al momento si trovano nella fase più avanzata dell'inchiesta esplorativa. Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano sta acquisendo, senza ordine di esibizione, le carte raccolte dall'antitrust nella vicenda.