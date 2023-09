Morta calciatrice della nazionale femminile under 17 delle Canarie: Naomi Mendoza era in coma da giorni

Lutto per il mondo del calcio femminile: è morta, a soli 17 anni, Naomi Mendoza. Originaria della Isole Canarie Naomi giocava nella Nazionale under 17 e faceva il portiere del Guiniguada. Era in coma, nelle ultime settimne le sue condizioni di salute si erano aggravate. Le complicazioni pare siano sopraggiunte dopo aver contratto un meningite fulminante.

Morta calciatrice della Canarie: Naomi Mendoza aveva solo 17 anni

Siempre guardaremos tu sonrisa. Tu superación. Tus ganas de vivir.



Desde nuestro club mandamos nuestro más sentido pésame y condolencias a los padres, familia y amig@s de Naomi.



DEP NAO.

«Conserveremo sempre il tuo sorriso e la tua voglia di vivere», scrivono le calciatrici che giocavano con lei nel Guiniguada Apolinario.

Mendoza ha difeso la porta del CF Las Majoreras, del CD Achamán e del CD Guiniguada Apolinario, la sua ultima squadra.

Rubiales, dopo la sospensione arriva anche la denuncia: azione legale di Hermoso in Procura

Lo stesso CD Guiniguada Apolinario sta preparando un tributo per lei al suo debutto in campionato.

Il club canario ha diffuso un poster promozionale per la partita contro il Fundación Canaria CD Tenerife, in cui si vede Naomi sorridere in porta con due ali da angelo.

La Jornada 1, siempre la recordaremos. ¡Queremos tu apoyo este domingo! 💪🏻



Dom, 10/09

12:00h (HC)

Campo de Fútbol Barrio Atlántico

🆚 @cdtfundacion

🖌️ @Rafa24z



¡VA POR TI Nao! 🙌🏻👊🏻

Altri club delle Canarie come Juan Grande, Femarguín, UD Guía e Unión Viera hanno espresso il loro cordoglio sui social media dopo la conferma della notizia.



«Da Union Viera vogliamo esprimere le nostre condoglianze e il nostro profondo cordoglio alla famiglia, agli amici e ai parenti di Naomi Mendoza. Questa notizia ha sconvolto tutto il calcio canario», ha dichiarato il CF Union Viera.

Questa morte prematura si aggiunge a quella di altri calciatori morti in giovanissima età, come Anwar Megbli, morto a 18 anni, o Oriol Rubio, a 28 anni.