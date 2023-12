Nonna 82enne ne dimostra 40 di meno: «Ecco la routine di bellezza costosa per evitare le rughe e i miei segreti per rimanere giovane»

Una nonna di 82 anni che sembra averne 40 ha sconvolto Internet dopo aver rivelato la sua vera età e condiviso i segreti per mantenere un aspetto giovane. Vera DiLeo, che crea video su TikTok con il profilo Nanas Still Got It, ha una routine di bellezza costosa, ma i suoi consigli sono gratuiti. Vera ha condiviso i suoi segreti di bellezza sul social cinese per i suoi follower, e uno dei consigli è l'uso di acqua fredda per lavare il viso.

L'autoproclamata glam-ma ha accumulato oltre 20mila follower su Instagram con l'aiuto di sua nipote, Hannah Berner, conduttrice del podcast Giggly Squad e protagonista del reality show Summer House.

Nei commenti alle ultime foto di Vera su Instagram, i fan sono rimasti colpiti dalla sua bellezza. Un utente scrive: «Sei così bella! Domanda seria: come hai fatto a evitare le rughe?».

L'anno scorso, Vera ha rivelato la sua età su TikTok, scrivendo: «Dimmi che non dimostri la tua età senza dirmi che non dimostri la tua età». I follower sono rimasti scioccati, scrivendo, «svelaci la tua routine per la pelle» e «pensavo ne avessi 45». Dopo aver rivelato la sua età, ha mostrato i prodotti che utilizza per mantenere il suo splendore giovanile, tra cui il correttore di Clinique.

In un altro video virale, la nonna glamour, che vende i suoi abiti vintage online, ha svelato i segreti della sua routine di cura della pelle. «Alcuni di voi mi hanno chiesto come faccio ad avere 80 anni e a sembrare ancora giovane! Ecco la mia routine per la cura della pelle», ha detto la nonna, aggiungendo che i commenti sono «dolcissimi».

Ha elencato una routine di bellezza che include il detergente All About Clean di Clinique, la lozione schiarente, lo scrub esfoliante e lo struccante. «Ricordatevi sempre di lavare il viso con acqua fredda!!» ha scritto sopra le foto dei prodotti, che è il suo consiglio più importante per coloro che vogliono sembrare più giovani.

Vera è una grande fan dei prodotti per la cura della pelle di Lancôme e adora la crema notte, la crema giorno e l'idratante Eminence Acai, oltre alla crema notte correttiva Eminence per viso e collo. Non sorprendentemente, i follower di TikTok di Vera sono rimasti colpiti dal suo viso senza età, con uno che scrive: «Prendo appunti!» e un altro che commenta: «80! Wow, la miglior 80enne di sempre!». Un commento ha elogiato dicendo: «La tua zona del décolleté sembra incredibile!». Un altro gli fa eco: «Non ci credo. Massimo 60 anni. Incantevole».

Non tutti sono però così convinti: «Bei prodotti. Ma racconta anche delle operazioni chirurgiche!». Un altro ha fatto notare: «Sono i suoi geni, non i prodotti. Ma una routine di cura della pelle è comunque importante».