«Mio marito e mia mamma hanno una relazione, quando li ho scoperti hanno incolpato me e la depressione dopo il parto delle gemelline»

Katherine è una tiktoker molto seguita: il suo profilo TikTok conta 90mila follower ai quali, ogni giorno, racconta ciò che le capita. Uno dei video che ha riscosso maggiore successo è stato quello relativo alla fine del suo matrimonio, subito dopo avere avuto due gemelle, perché ha scoperto che il marito e sua madre avevano una relazione. Katherine ha chiesto il divorzio e sta cercando di avere la custodia completa dei figli e, nel frattempo, si è confidata con i fan.

Katherine ha spiegato sul proprio profilo TikTok che dopo avere partorito le sue due gemelline, ha attraversato un periodo difficile dovuto alla depressione post parto.

In quel momento, in cui il marito e la mamma avrebbero dovuto starle più vicino, l'hanno lasciata sola: invece di pensare a lei, si sono divertiti in una relazione che è andata avanti per ben quattro mesi, prima che venissero scoperti proprio da Katherine. La tiktoker ha detto: «Quando ho avuto la conferma che la relazione esisteva davvero, me ne sono andata immediatamente con le mie figlie. E la notte in cui me ne sono andata con le mie figlie, mia madre si è trasferita a casa mia con mio marito senza la minima vergogna. Hanno continuato a divertirsi finché non ho presentato a mio marito i documenti del divorzio in cui dichiaravo anche che avrei chiesto la custodia completa delle nostre figlie. Durante questo periodo, mio ​​marito e mia madre stavano pensando addirittura al matrimonio, quindi, mia madre sarebbe diventata la matrigna delle mie bambine che, tecnicamente, a loro volta, sarebbero diventate le mie sorrellastre. Un incubo». Katherine, sua mamma e l'ex marito non si parlano più da due anni.

Il video in cui Katherine racconta la sua disavventura familiare ha riscosso moltissimo successo su TikTok, tanto da collezionare più di 260mila apprezzamenti e altrettanti commenti. Qualcuno ha scritto: «Ti stimo per la tua forza d'animo, tutto tornerà indietro» oppure «Goditi la tua vita, sicuramente migliore senza di loro».