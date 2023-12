Bambina lancia il cibo alla mensa della scuola e viene spedita dal preside che la adotta: «Ringrazierò per sempre quella marachella»

La storia di Raven Whitaker è diventata virale sui social, in poco tempo. La ragazza, infatti, tramite i suoi profili ha raccontato come la sua vita è cambiata da un giorno all'altro quando aveva 11 anni. Adesso che è adulta, Raven sa che deve tutto ai suoi genitori adottivi che l'hanno accolta in famiglia, donandole amore e una prospettiva di vita futura. La ragazza originaria del Kentucky, Stati Uniti, ha detto che mamma e papà sono per lei grande fonte di ispirazione.

Raven Whitaker ha raccontato la sua storia tramite i propri profili social: «Quando avevo 11 anni il preside della mia scuola mi ha addottata. Avevo lanciato il cibo della mensa e scatenato una battaglia a colpi di hotdog e purè. È stato divertentissimo ma, giustamente, lo staff della mensa si è arrabbiato e mi ha spedito dal preside. Quando sono entrata nel suo ufficio, lui era molto serio e io dispiaciuta, anche se, mi ero molto divertita. Mi ha fatta sedere e, poi, mi ha chiesto se al ristorante con la mia famiglia avrei mai fatto una cosa del genere. Quindi, io gli ho detto che una famiglia non ce l'avevo ma che ero cresciuta e vivevo in una comunità per ragazzi abbandonati dai genitori. Lui rimase molto colpito e la sua espressione cambiò: ero pronta a una bella ramanzina e, invece, ho trovato un papà. Il nostro incontro finì ma, il giorno dopo, venni riconvocata e il preside mi disse che era rimasto molto colpito dalla mia storia e che l'aveva raccontata alla moglie. Loro non potevano avere figli e, per questo, mi hanno chiesto se avessi voluto essere addottata da loro. Io accettai perché mi piaceva l'idea che loro diventassero i miei genitori. Quindi, grazie a una marachella che rifarei, ho trovato la mia famiglia: mia mamma e mio papà mi hanno ispirata e, ogni giorno, mi spingono a fare del mio meglio nella vita».

La storia di Raven Whitaker ha fatto il giro del web e la sorpresa di ciò che le è capitato, con tanto di lieto fine, ha commosso gli utenti social di tutto il mondo.

Qualcuno le ha scritto: «L'amore può tutto, hai trovato due angeli» oppure ancora «Una storia fantastica: dare una possibilità a chi non ne possiede nemmeno una è bellissimo».