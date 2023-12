La nonna glamour che affascina tutti: «Ho 72 anni ma non mi importa, voglio apparire come una peccatrice»

Non c'è limite di età per apprezzare il proprio aspetto e giocare con lo stile che ci piace, indossando gli abiti, il trucco e gli accessori che ci rendono felici. Lo conferma Lori Susan, una vedova di 72 anni proveniente da Washington D.C., mamma e nonna, ma soprattutto una donna che ha deciso di mostrarsi per come si piace.

Sul suo account TikTok, Lori mostra vestitini glamour dalla vita stretta e le scollature generose, e lo fa con orgoglio e senza vergogna.

Lori è una nonna che non vuole rimanere indietro ed esprime se stessa sul suo account TikTok, parlando della sua quotidianità, delle canzoni preferite, del rapporto con le sue tre figlie e, naturalmente, del suo stile, che di certo non passa inosservato.

Con i suoi look da capogiro, Lori ha catturato l'attenzione di tanti utenti che hanno apprezzato, oltre al suo aspetto a 72 anni, anche il suo approccio alla vita.

Sotto i suoi video, infatti, ci sono tanti commenti di ammirazione e... alcuni di sana invidia: «TI PREGO, universo, fammi essere così bella un giorno!», «Non ci credo, io così nemmeno a 20 anni!».

C'è chi fa presente la sua somiglianza, non solo nell'aspetto ma anche negli atteggiamenti e nello stile, con la celebre Lana del Rey.