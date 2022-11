L'hostess si licenzia e apre OnlyFans: «Guadagno 25mila sterline al mese: ma non chiamatelo denaro facile»

«Cambio vita, apro OnlyFans». Una frase che è ormai diventata un cult per tantissime ragazze, che attirate dalla facilità con cui si possono fare soldi sul social a pagamento, tentanto di sbarcare il lunario lasciando da parte la timidezza e mostrandosi come mamma le ha fatte. È anche il caso di Alexia Grace, ex assistente di volo e barista inglese, che da quando ha cambiato vita ha visto i suoi guadagni aumentare notevolmente.

OnlyFans, ecco quanto guadagna

«Sono passata da 600 sterline a settimana a guadagnare 25 mila sterline al mese», dice la ragazza. Prima di fare la modella su OnlyFans, era una hostess per la compagnia Jet2 e una barista da Costa Coffee. «La maleducazione dei clienti non mi manca affatto», ha raccontato. E c'è da credergli. Da quando ha cambiato vita nel 2020, si è tolta diversi sfizi. Il mese scorso lo ha trascorso a Dubai, mentre prima era stata in Messico due mesi. Secondo quanto ha raccontato, in poco più di due anni ha guadagnato 270 mila sterline. E dopo aver preso una macchina nuova, ora il suo obiettivo è cambiare casa.

«Mi compro casa nuova»

«All'inizio ero preoccupata per quello che avrebbero pensato gli altri - ha raccontato al Sun - ma presto questi pensieri li superi. Molte persone pensano che sia denaro facile ma non lo è, devi dedicargli del tempo». Di certo non sono gli orari che faceva prima: «Con Jet2 lavoravo su turni di 12 ore e guadagnavo 1.300 sterline al mese. Inoltre dovevo sorbirmi le lamentele dei clienti». Ma su OnlyFans non è stato subito rose e fiori: «All'inizio non riuscivo ad andare oltre le 500 sterline mensili. Ora invece, sono pronta a comprare casa e potrei anche pagare tutto in anticipo».