La star OnlyFans bandita dalla scuola dei figli: «Troppo sexy». Ora è milionaria (e va in copertina su Playboy)

Il club sportivo dove giocano i suoi figli l'hanno bandita, dopo che la giovane mamma ha deciso di aprire un account su OnlyFans, in cui l'avvenente modella è in pose molto sexy, giudicate troppo volgari dai proprietari del club per continuare ad ammetterla. Ora Sara Blake Cheek, che grazie a quelle foto, ha conquistato anche la copertina del celebre Playboy, ha messo su un impero da un milione di dollari, guadagnandosì una rivincita morale.

Carriera esplosiva

L'ex-proprietaria di un salone estetico, ora lavora anche nel mondo del giornalismo sportivo essendo un'appassionata di football americano; è apparsa su ESPN e Fox Sports, oltre ad essere co-conduttrice di The Coach JB Show. Un successo conquistato grazie a Only Fans, che le ha aperto le porte dell'iconico magazine. Parlando con il Daily Star, ha detto: «Una copertina di Playboy è qualcosa che sogni..dominare nell'industria sportiva come mamma coniglietta di Playboy, mamma di quattro figli, e creatrice di OnlyFans oltre che una moglie, è letteralmente qualcosa che nessuno è stato in grado di fare prima».

Basta pregiudizi

«Continuo a dire che questo è solo l'inizio. Ho continuato a essere uno dei migliori creatori di OnlyFans e ho guadagnato un milione di dollari - ha detto Sara - la percezione che fare OnlyFans ti impedirà di avere una carriera è un giudizio obsoleto. Essere audaci nella sessualità è in realtà un super potere». La bionda 31enne vive in Florida con suo marito e i suoi figli, decise di iscriversi a OnlyFans nel giugno 2020, quando la pandemia ha chiuso parrucchieri e saloni di bellezza, costringendola a trovare modi alternativi per guadagnare. Ma dopo l'iscrizione, la donna è stata allontanata dal club sportivo dove i suoi figli giocano a calcio e le bambine fanno le cheerleader.