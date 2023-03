Paola Caruso, il figlio che non cammina più e l'odio sui social: «Stai inventando tutto». Lei replica: «Quanta ignoranza»

Non c'è pace per Paola Caruso. Ospite a Verissimo, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, l’ex Bonas di Avanti un altro ha raccontato come sta suo figlio, 4 mesi dopo una puntura fatta in Egitto da un medico che ha causato una paralisi della parte bassa del corpo di Michele.

L'attacco sui social

Gli haters non credono che suo figlio sia malato, dicono che dalle foto si vede benissimo che cammina e pensano che si stia solo facendo pubblicità sulla pelle del povero bambino, insinuando che si stia inventando tutto o che stia ingigantendo il problema di salute di cui soffrirebbe il bambino dopo un viaggio in Egitto.

Come sta il bambino

Il figlio di 4 anni non riuscirebbe ancora a camminare. E non è detto che torni a farlo, dovendo usare un tutore per il resto della sua vita. La mamma ricorda che era sano, che stava bene, ma che tutto è cambiato da quando quel medico gli ha fatto quella puntura.

Gli haters

Sui social, però, c’è chi insinua che le condizioni di salute del bambino di 4 anni non siano così disperate e che la mamma stia ingigantendo un po’ la cosa. Molti dicono che nelle foto si vede che il bambino comunque cammina, corre, gioca e si diverte. Gli haters si sono scagliati contro la mamma famosa, dicendo che secondo loro non ha niente che non va e che lei starebbe gonfiando molto la situazione. Le suggeriscono di non esagerare, perché ci sono bambini che, invece, soffrono davvero.

La replica

Paola Caruso risponde alle accuse per fugare ogni dubbio. Sui social ha risposto agli haters per le rime, dicendo di non parlare se non sanno come stanno le cose: «Ma quanta ignoranza leggo. Mio figlio cammina con il tutore, Dio Santo, le orecchie le avete? Sentire bene prima di scrivere. Il bambino porta il tutore dal ginocchio e fin oltre le dita dei piedi, per questo riesce a muoversi. Ma senza sarebbe impossibile».