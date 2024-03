Ragazza alla pari con una famiglia milionaria: «Giro il mondo tra yacht e jet privati e non pago niente. Ecco come si fa»

Una au pair (ragazza alla pari), è un aiutante proveniente da un Paese straniero che lavora e vive come parte di una famiglia ospitante. In genere, gli au pair si assumono una parte delle responsabilità familiari per la cura dei figli e per alcuni lavori domestici e ricevono un'indennità monetaria o uno stipendio per uso personale.



Sami Jean, però, è capitata in una famiglia davvero fuori dal comune: vive insieme a dei super ricchi. La 24enne ha raccontato dei vantaggi del suo lavoro. Un esempio? Volare in giro su jet privati, andare in vacanza su superyacht e non pagare vitto o alloggio. Svolge il ruolo di ragazza alla pari da poco più di due anni e condivide quotidianamente la sua vita su TikTok dove ha più di 33mila follower.





Come tutto è iniziato

La ragazza ha rivelato che è stata assunta da una famiglia, per vivere a New York, dopo la laurea tramite un'agenzia chiamata «Scotia Personnel», e da allora ha lavorato negli Hamptons, a Miami Beach e in Italia. In termini di retribuzione, Sami non rivela il suo stipendio ma dice che «varia da famiglia a famiglia e anche il luogo dove si andrà a vivere fa la differenza sulla paga finale». Agli utenti spiega che si occupa dei bambini, soprattutto la mattina, preparandogli pasti e accompagnadoli a scuola. La sera, il suo compito principale è uscire con i bambini che la ospitano e assicurarsi che facciano i compiti.



I consigli

Per gli aspiranti au pair, Sami consiglia cosa chiedere a una famiglia ospitante prima di accettare un incarico: «Chiedete loro quanti figli hanno, che età e di che sesso sono» - poi - «Domandate cosa fanno per vivere, se hanno animali domestici e se tu sei responsabile per loro».

Altre domande che secondo Sami vale la pena chiedere e se è permesso invitare amici e se il proprio partner può farti visita, soprattutto se hai una relazione a distanza. Infine, per quanto riguarda la retribuzione, Sami consiglia di verificare quale sarà il tuo stipendio e «se esiste possibilità di aumentarlo».