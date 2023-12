​Scopre che il fidanzato non usa la carta igienica (e non vuole che la usi nemmeno lei) e lo lascia: «L'ha fatto per anni»

La scoperta di un abitudine inusuale ha scatenato un'accesa discussione che alla fine ha portato alla rottura. Lo ha raccontato Alexandra Maria Clara, una modella di Tampa, Florida, che ha recentemente condiviso su TikTok la sua incredibile esperienza, diventando virale.

Nel suo video, visto oltre 907.000 volte, Alexandra ha spiegato che anni fa, mentre era a casa di un suo ex ragazzo, ha notato che era finita la carta igienica. Inizialmente, gli ha segnalato il problema, ma quando dopo una settimana ancora non c'era carta igienica, Alexandra è andata su tutte le furie.

«Eravamo al supermercato e gli dico: Oh, mentre siamo qui prendiamo un po' di carta igienica.

Lui mi guarda dritto negli occhi e dice, Non lo farò». Così è spuntato fuori che lui la carta igenica non la usava proprio. «Gli ho chiesto, Perché?, e lui ha risposto, Perché non uso la carta igienica. Allora ho detto, E cosa usi? E lui ha detto, Uso le salviette umidificate».

Come racconta Alexandra, l'uomo ha ammesso che la carta igienica che lei aveva usato all'inizio della loro relazione era un «rotolo davvero vecchio» che lui aveva messo lì apposta per lei. Non ha giudicato la sua scelta, ma si è indignata quando lui ha rifiutato di comprare carta igienica per lei e l'ha incoraggiata a usare le salviette come lui.