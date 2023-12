Mamma non ha i soldi per la spesa, il regalo di Natale di una signora la commuove: «L'ha pagata lei e mi ha abbracciata senza dire nulla»

La storia di Beth, una giovane mamma di Manchester, Inghilterra, ha fatto il giro dei social: il video in cui racconta cosa le è capitato è diventato virale su TikTok. La ragazza raccontando l'episodio, si è commossa così tanto che è scoppiata a piangere e, più volte, nel filmato, deve interrompersi perché dall'emozione non riesce a proseguire. «Non potrò mai ringraziare abbastanza quella donna», comincia così la storia di Beth.

Beth è una giovane mamma di Manchester che nel suo profilo TikTok boowitchy, ha raccontato tra le lacrime l'atto di gentilezza da parte di una sconosciuta: «Ero al supermercato e avevo appena finito di fare la spesa quando mi sono recata alla cassa. La cassiera, dopo avermi fatto il conto, mi ha mostrato il totale: 41,65 sterline (circa 47 euro, ndr). Pensavo davvero di avere i soldi con me, ma quelli nel mio portafoglio non mi bastavano. Ero in imbarazzo e tutte le persone in fila hanno cominciato a guardarmi storto. È stato bruttissimo. Quindi, ho cominciato a pensare a cosa avrei potuto posare ma era tutto molto difficile, dato che, ho dei bambini piccoli. A un certo punto, è intervenuta una signora che ha detto che mi avrebbe pagato la spesa e che mi ha chiesto di attenderla fuori. Era molto spaventata e imbarazzata: credevo arrivasse rimproverandomi di essere una cattiva mamma che non ha nemmeno i soldi per la spesa dei figli. In questo momento, sto vivendo un periodo difficile economicamente. Comunque, la signora è arrivata, mi si è avvicinata senza dirmi nulla e mi ha abbracciata, rassicurandomi e dicendomi che il fatto che io sia in difficoltà ora, non significa che sia una cattiva mamma e i miei figli lo sanno.

Tutto questo mi ha davvero fatto commuovere».

I commenti social

Il video TikTok condiviso da Beth ha raccolto più di 140mila visualizzazioni e tantissimi commenti. Qualcuno ha scritto: «Sei una mamma eccezionale, fai del tuo meglio, tutto passerà», «Nel mondo ci sono ancora tante persone buone» oppure «Non pensare mai di essere una cattiva mamma solo perché, al momento, fai più fatica economicamente».