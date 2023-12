Si licenzia per cambiare lavoro e mettersi in proprio, ma è costretta a tornare indietro: «Ho richiesto il mio posto strisciando»

Si licenzia per cambiare lavoro e mettersi in proprio, ma le cose non vanno come sperava. La storia di Ayan, è quella di tanti come lei.

Spesso la vita ci mette di fronte a un bivio e ci costringe a scegliere che direzione prendere senza poter avere la possibilità di capire quali siano le conseguenze della nostra decisione. Una delle difficoltà più grandi, poi, riguarda l'opposizione tra ciò che idealmente vorremmo fare e quello che, invece, dovremmo fare per assicurarci uno stipendio.

A questo bivio è giunta, giusto un anno fa, anche Ayan, che ha scelto una strada con...

un'inversione a U.

Un anno fa, davanti a quel bivio, Ayan aveva scelto la strada più impervia ma anche quella che avrebbe potuto permetterle di ammirare il panorama più bello. Con questa prospettiva già a illuminarle il percorso, la ragazza ha avviato un'attività in proprio e si è messa a produrre prodotti di bellezza di vario tipo, dai saponi alle lozioni per il corpo e per il viso.

La soddisfazione di fare qualcosa che le piace e l'appassiona non è scemata nel corso dei 12 mesi successivi, ma la vita l'ha messa di fronte a una spiacevole verità: il suo progetto non è decollato quel tanto che sarebbe bastato ad assicurarle abbastanza soldi per vivere, e nonostante la sua volontà di continuare a provare, si è vista costretta a correre ai ripari.

Ayan ha pubblicato un video su TikTok in cui è seduta nella sua auto e guarda dritta verso l'obbiettivo: «State avendo una brutta giornata? Anch'io, dato che sto per rientrare nel mio ufficio, al mio vecchio lavoro, quello che ho lasciato l'anno scorso perché pensavo sarei diventata una donna d'affari di successo nell'ambito della skincare e invece ora, dodici mesi dopo, mi ritrovo a strisciare di nuovo lì dentro».

Non ha ancora lasciato andare totalmente il suo sogno, ma ora dovrà portarlo avanti come attività secondaria oltre il suo lavoro. Molti utenti hanno espresso il loro supporto per la sua situazione: «Il fatto che tu abbia riavuto il tuo vecchio lavoro vuol dire che sei una dipendente eccellente e questo mi fa credere che tu possa avere successo anche come imprenditrice. Puoi farcela!», «Hai provato, e molti non riescono neanche a fare questo. Sei già un passo avanti rispetto a tanti!», la incoraggia qualcuno.

In tanti le dicono di essere comunque stati ispirati dalla sua storia, perché anche se il successo non è assicurato è sempre bene provare a costruirsi un futuro felice e pieno di soddisfazioni. E poi, rassicurano, il fatto che ancora non abbia superato il traguardo non vuol dire che non si stia avvicinando sempre di più.