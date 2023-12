«Bullizzata a scuola per il mio aspetto. Ora, grazie alle mie curve, guadagno migliaia di euro»

Lora Carmichael è una modella di Onlyfans che, negli anni, ha capito l'importanza di amare il proprio corpo e la propria personalità, senza lasciarsi scalfire dalle critiche o dalle offese. Infatti, la content creator per adulti, è stata spesso bullizzata in passato, a causa del suo aspetto e delle sue curve. Ora, però, Lora si è presa la sua rivincita perché, proprio grazie a quelle curve, guadagna migliaia di euro al mese.

Lora Carmichael ha raccontato la sua storia sul portale Yahoo dove ha risposto ad alcune domande degli utenti social: «La vita è troppo breve perché io mi preoccupi di tutto ciò che la gente pensa di me. Sono sempre stata bullizzata per il mio aspetto ma crescendo ho cambiato prospettiva: non volevo più deprimermi. Volevo prendermi più cura di me stessa, del mio corpo e comprarmi una nuova casa, permettermi tutte le spese mediche, trovare il tempo per vedere i miei amici e realizzare tutti i sogni che desideravo. Così, ho deciso di investire sull'industria del sesso online e ho aperto un profilo su Onlyfans. Inizialmente, avevo un po' di timore perché non avevo mai fatto nulla del genere e, poi, nonostante non mi importasse del giudizio altrui, sapevo di essere diversa da molte delle modelle che vedevo online. Tuttavia, sono rimasta molto sorpresa quando ho visto che i miei post attiravano ragazzi molto più giovani di me. Grazie al loro sostegno, guadagno più di 200mila euro all'anno».

Infine, Lora Carmichael aggiunge: «Molti dei contenuti che mi vengono richiesti non sono nemmeno troppo espliciti.

Molte volte alla gente piace vedermi con diversi capi di abbigliamento come vestiti, pantaloncini o leggings e vogliono vedermi fare cose normali come pulire casa o fare yoga. È un po' strano lo so, ma mi diverto e, poi, guadagno».