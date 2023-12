Nonni e nipoti, il pigiama party natalizio 20 anni dopo: «A volte il regalo migliore è il proprio tempo»

Si avvicinano le feste e con loro anche la nostalgia del Natale a casa dei nonni insieme a fratelli e cugini, tutti sotto lo stesso tetto a scartare i regali, bere cioccolata calda e divertirsi con i giochi da tavola più classici, tra una partita a Monopoli e un giro di tombola.

Per Linda e Ronald erano passati vent'anni dall'ultima volta che avevano avuto la possibilità di passare una serata simile con i propri nipoti. Possiamo solo immaginare la loro sorpresa, dunque, quando hanno aperto la porta di casa e hanno trovato i loro cinque nipoti, ormai cresciuti, armati di pigiami e cuscini e pronti a rivivere quei momenti.

Una delle nipoti è Amber Hauck, che ha raccontato a Fox News come le è venuta l'idea di organizzare una serata simile per i propri nonni.

Inizialmente, dice la ragazza, l'idea è venuta fuori quasi come uno scherzo tra le chiacchiere dei cugini.

Tuttavia, quando la nonna ha avuto un problema di salute ed è stata investita dalla preoccupazione, i nipoti hanno deciso di prendere quell'idea e farla diventare realtà: «Abbiamo scelto una data e abbiamo pianificato tutto al meglio», dice Amber.

Poi, i cinque bimbi (di età compresa tra i 26 e i 32 anni) hanno bussato alla porta dei nonni. La prima preoccupazione di Linda è stata capire chi si stesse prendendo cura dei suoi 11 pronipoti, e la seconda, più immediata, dove mettere a dormire tutti quanti.

Nessun problema, però: armati di coperte e cuscini, si sono sistemati per la maggior parte sul pavimento del salotto, tanto si trattava «di un'unica notte». Armati di stuzzichini, del vino preferito del nonno e di una quantità ragionevole di pizza, la famiglia riunita aveva intenzione di iniziare la serata con un film, ma ha finito per perdersi in un'intricata partita a domino.

Nonna Linda ha rivelato che la partita a domino è stata, più che altro, un'occasione per «sedere tutti intorno al tavolo a mangiare, parlare e ridere a ripensare alle serate passate insieme quando erano piccoli».

Amber Hauck, la nipote che si è lanciata nell'organizzazione della serata, lavora nelle case di riposo e afferma di conoscere bene il problema della solitudine tra gli anziani. Per questo, vorrebbe che questo tipo di iniziative diventasse una tradizione, non solo della sua famiglia ma anche nel resto del mondo.

I nonni, deliziati, hanno dichiarato: «Abbiamo adorato ciò che questi ragazzi hanno fatto per noi! Non lo dimenticheremo mai, gli vogliamo un bene infinito!»